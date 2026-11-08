Acaba de llegar a Action el calefactor con 3 niveles más barato de la temporada: por solo 19,95 euros

Una masa de aire polar, procedente del interior de Europa, ha dejado esta semana temperaturas bajo cero en el interior de Galicia.

El frío ha llegado para quedarse y conviene adelantarse al invierno. Además de las mantas, los calefactores se convierten en grandes aliados para calentar el hogar.

Calefactor con 3 niveles

En este sentido, Action acaba de incorporar a su catálogo uno de los calefactores más económicos de la temporada: cuesta tan solo 19,95 euros.

Con tres niveles de potencia, para hacer frente incluso a los días más fríos, el modelo, con número de referencia 3201584, es un aparato eléctrico portátil diseñado para calentar habitaciones.

Calefactor eléctrico de Action Action (Web)

Se trata de un calefactor ligero y fácil de transportar. Además, incorpora un termostato regulable y botones para encenderlo y apagarlo de forma sencilla.

"Pasa los días más fríos con toda comodidad gracias a esta estufa de convección de Alpina. Elige entre tres niveles de calor y ajusta la temperatura fácilmente con el termostato regulable. Apto para espacios de hasta unos 15 m2", indica Action.

Tal y como se recoge en las especificaciones del producto, este calefactor alcanza una potencia de hasta 2.000 vatios --con tres niveles, 750, 1.250 y 2.000 W-- y funciona conectado a la red eléctrica.

Por tan solo 19,95 euros

El artículo está a la venta por tan solo 19,95 euros, un precio muy ajustado teniendo en cuenta las especificaciones del producto, disponible en varios colores (negro y blanco).

No necesita ningún tipo de instalación. Tan solo tendrás que conectarlo a la red eléctrica y seleccionar el nivel de potencia deseado.

Otros complementos

Action ha incorporado a su catálogo otros artículos que pueden resultar muy útiles para mantener la casa a una temperatura agradable en invierno.

En este sentido, la cadena neerlandesa tiene disponible una lámina aislante (Ref: 3219351) para ventanas, perfecta para reducir la pérdida de calor. Tiene unas dimensiones de 170x150 cm y el precio es de 1,68 euros la unidad.

Otra opción es comprar paneles reflectantes de calor (Ref: 3202825), una medida económica y rápida de ahorro de energía. "Basta con colocarla en la parte trasera del radiador o en la pared de detrás para reducir la pérdida de calor".

Para presupuestos un poco más elevados, Action también vende un calefactor "superinteligente" (Ref: 3207853) con control inteligente a través de wifi y modo ecológico de bajo consumo.