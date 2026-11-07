Este pueblo destaca por su rico patrimonio y su entorno natural Shutterstock

Ni Almanza ni Noja: el pueblo más bonito para pasar la Navidad con una catedral declarada Patrimonio de la Humanidad

Almanza (León) es considerado unos de los pueblos más navideños de España, con más de 80.000 luces, figuras gigantes y un mercado tradicional adornando sus calles, mientras que Noja (Cantabria) es reconocida como 'Villa Europea de la Navidad'.

Galicia también cuenta con algunos de los municipios más recomendables para visitar durante la Navidad. De hecho, Mondoñedo (Lugo) acaba de ser nominado, junto a Betanzos, para llenar sus calles de magia navideña de la mano de Ferrero Rocher.

Una catedral del siglo XIII

Praza da Catedral, Mondoñedo Turismo de Galicia

Mondoñedo es una de las 34 localidades candidatas a lucir la espectacular iluminación de la campaña 'Juntos brillamos más', que este año celebra su decimotercera edición con importantes novedades.

"Antigua capital provincial y sede episcopal, conserva su catedral del siglo XIII. Es parada destacada del Camino de Santiago del Norte y cuna del escritor Álvaro Cunqueiro", señala la marca de bombones con avellana.

Mondoñedo se sitúa en la comarca de A Mariña Central y destaca por su imponente "Catedral arrodillada", construida por el Obispo Martiño entre 1230 y 1248. Conserva casi intacta la puerta románica primitiva y en su interior sobresalen varias pinturas murales del siglo XIV.

Frente al Palacio Episcopal, anexo a la Catedral, se encuentra la estatua de Álvaro Cunqueiro, sentado en un banco. Hacerle una visita y contemplar la plaza es una experiencia que hay que vivir en cualquier escapada a Mondoñedo.

El casco histórico de Mondoñedo está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico-Artístico desde 1985. Algunos de los principales puntos de interés son: la Fonte Vella, la casa donde nació Álvaro Cunqueiro, el Seminario de Santa Catalina y la Iglesia Nueva.

Puente medieval O Pasatempo Turismo de Galicia

Muy cerca del casco antiguo, Os Muiños es un pintoresco barrio cuyo entramado urbanístico presenta un gran interés etnográfico. En esta zona encontramos el puente medieval O Pasatempo, con un solo arco de medio punto de 7 metros de luz y calzada abombada.

En el apartado gastronómico, la torta de Mondoñedo es uno de los postres más emblemáticos y tradicionales de la repostería local. Es un pastel muy consistente, elaborado con bizcocho, una capa generosa de cabello de ángel y decorado con frutas confitadas.

Pueblos participantes

Junto a Mondoñedo, los pueblos españoles que competirán en la presente edición de la campaña 'Juntos brillamos más' son:

Andalucía: Olvera (Cádiz) y Cazorla (Jaén)

Aragón: Albarracín (Teruel) y Daroca (Zaragoza)

Asturias: Llanes y Nava

Cantabria: Reinosa y Potes

Castilla-La Mancha: Almagro (Ciudad Real) y Alcaraz (Albacete)

Castilla y León: Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Candeleda (Ávila)

Cataluña: Besalú (Girona) y Montblanc (Tarragona)

Madrid: Los Molinos y Buitrago del Lozoya

Comunidad Valenciana: Bocairent (Valencia) y Sant Mateu (Castellón)

Extremadura: Olivenza (Badajoz) y Coria (Cáceres)

Galicia: Betanzos (A Coruña) y Mondoñedo (Lugo)

Islas Baleares: Sant Francesc Xavier (Formentera) y Muro (Mallorca)

Islas Canarias: Buenavista del Norte (Tenerife) y Villa de Mazo (La Palma)

La Rioja: Nájera y Alfaro

Navarra: Elizondo y Estella-Lizarra

País Vasco: Urduña (Bizkaia) y Labastida (Álava)

Región de Murcia: Cehegín y Aledo

Plazos y votaciones

Según la información facilitada por Ferrero Rocher, la competición se desarrollará en cuatro fases de votación. El nombre del ganador se anunciará el próximo lunes 14 de diciembre.