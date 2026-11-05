El mercadillo ideal para el 7 de noviembre con piezas de artesanía, "gangas", música y un puesto de comida

El primer sábado de noviembre no será un sábado cualquiera. La agenda de ocio incluye una gran variedad de planes en A Coruña, entre ellos el mercadillo 'La Teresiña Market' en el Círculo de Artesanos.

Durante toda la jornada del 7 de noviembre, en horario de 10:00 a 21:00 horas, vecinos y visitantes podrán descubrir piezas de artesanía y encontrar auténticas "gangas" en este mercado efímero que regresa a la ciudad.

Nuevo mercadillo en A Coruña

Si no tienes planes para este fin de semana, el Círculo de Artesanos (Rúa San Andrés, 36) acogerá este próximo sábado, 7 de noviembre, el mercadillo La Teresiña Market, una cita que combina artesanía, gastronomía y música.

"Después de tres años en la calle y cuatro años trabajando desde nuestra nave, sin abrir al público, volvemos por un día a donde empezó todo. El 7 de noviembre estaremos en el Círculo de Artesanos con La Teresiña Market, música, comida y mucha ganga", anuncia la tienda de mobiliario y decoración a través de sus redes sociales.

En este sentido, el evento contará con una amplia variedad de puestos en el que los asistentes podrán encontrar todo tipo de artículos: piezas únicas, objetos de decoración, productos artesanales, flores y otras propuestas especiales.

Música y gastronomía

En pleno centro de A Coruña, La Teresiña Market contará con un ambiente animado, con música en directo a cargo de Haus.gal, la participación de Farándula Flores y un puesto de comida con varias opciones: sándwich de berenjena asada, pesto de perejil, burrata y tomate asado (8,5 euros) y muhammara, hummus, frutos secos y hierbas (6 euros).

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el evento. No obstante, puedes anotar fecha, horario y lugar: el sábado 7 de noviembre, de 10:00 a 21:00 horas, en el Círculo de Artesanos. "Ya queda menos, os vemos el sábado con muchas ganas y muchos puestos chulísimos".

La Teresiña, conocida tienda de mobiliario y decoración que durante años tuvo su espacio en el centro de A Coruña y que actualmente continúa su actividad desde su nave, busca, con este mercadillo, el "placer de comprar con calma", descubrir pequeños proyectos y disfrutar de un plan diferente.