Santiago acoge un evento gratuito con espectáculos drag y sesiones DJ el sábado 7 de noviembre

Santiago de Compostela acoge este sábado 7 de noviembre Crisálide, un evento que busca convertirse en una "cápsula temporal para la cultura y el arte alternativas". El Centro Xove de la Almáciga será testigo de espectáculos drag, sesiones DJ y performances en un evento con acceso gratuito que arrancará a las 17:00 horas.

La propuesta, informa el ayuntamiento, busca apoyar y visibilizar expresiones artísticas que suelen programarse menos que otras disciplinas, reforzando Santiago como lugar clave en el mapa cultural alternativo. La organización de Crisálide viene de la mano de la colaboración entre la Concellaría de Xuventude y Pupa Colectiva.

Precisamente, el evento ha sido presentado esta mañana por la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, junto a Antía Carreira, Beta Aguilar, Yaiza Mesa e Inés Vázquez, del colectivo Pupa.

La tenienta de alcaldesa explicó que el proyecto le da continuidad a una iniciativa impulsada el año pasado con el objetivo de darle espacio y protagonismo a disciplinas artísticas que no siempre lo tienen, y que aparecen con menor frecuencia en la programación cultural, sobre todo en la impulsada desde las administraciones públicas.

"A vontade da Concellaría de Xuventude é darlle acubillo a esas expresións culturais máis independentes, que xorden ademais desde unha perspectiva inclusiva e de visibilización da diversidade", añadió Rozas, que reivindicó el Centro Xove como el mejor escenario para las propuestas "arriscadas, provocativas e cargadas de compromiso social como as que nos traerá Crisálide".

Antía Carreira, por su parte, agradeció el apoyo de la Concellaría de Mocidade y puso en valor que sea un evento de acceso gratuito: "Esta é a maneira de achegar a cultura a unha mocidade que vive precarizada”, e no que se fomente “un ocio alternativo e saudable para os mozos e mozas".

La programación

La programación de Crisálida incluye disciplinas poco programadas en la escena cultural gallega en general. Así, el cartel del evento incluye artistas de diferentes ámbitos que, además, de mostrar su talento, podrán establecer contactos a nivel artístico y laboral.

Es el caso del dúo de danza gallego-navarro Disiden.Cia, que presentará su primer trabajo para sala bajo el nombre Bipedestrucción; y el colectivo Gostosas, con la participación de dos de sus seis integrantes: Saya y Clyta, la primera de ellas compostelana con raíces palestinas.

Otra de las propuestas de Crisálide será la del colectivo Drag Averío, formado por seis travestis viguesas que ofrecen un espectáculo lleno de música, humor y caos. El Centro Xove también acogerá la actuación de la DJ, productora y artista multidisciplinar Megane Mercury, española de origen ecuatoguineana que ha publicado Negras Malas, en el que reflexiona sobre su experiencia como persona negra y queer en España.

El programa de Crisálide se completa con dos propuestas que surgen de una convocatoria abierta de instalaciones artísticas que estuvo abierta a diferentes disciplinas y formatos. El objetivo era fomentar la participación de la juventud compostelana en la cultura de la ciudad y poner en valor el talento joven.

De las 16 propuestas presentadas, las seleccionadas fueron las instalaciones artísticas de Andrés Bow y Nerea Gandía.