Os Mallos, en A Coruña, celebran su fiesta del otoño con música, talleres infantiles y reparto de castañas

El barrio de Os Mallos tendrá una cita con la música, las actividades infantiles y las tradiciones del otoño el próximo domingo 15 de noviembre. El Centro Comercial Abierto (CCA) Distrito Mallos organizará una nueva edición de la Fiesta del Mallosto, una jornada festiva que busca atraer público a la zona y dar visibilidad a los establecimientos de proximidad.

La celebración se desarrollará en el Mercado de la Sardiñeira a partir de las 11:00 horas y contará con propuestas dirigidas a vecinos de todas las edades. La programación combinará actuaciones musicales, actividades para los más pequeños, el tradicional reparto de castañas y diferentes iniciativas vinculadas a la campaña comercial de otoño.

El apartado musical tendrá como protagonistas al Coro Cores y a Fer Blanco, que ofrecerán actuaciones en directo. También participará el DJ Héctor Ferlo, encargado de animar la jornada con una sesión musical.

Los niños dispondrán de un espacio propio con diferentes propuestas de entretenimiento y creatividad. Entre las actividades previstas figuran cuentacuentos, talleres de ilustración y chapas, pintacaras, globoflexia y una gymkana de pistas, entre otras iniciativas.

La fiesta incluirá también el reparto de castañas, uno de los elementos tradicionales de las celebraciones otoñales en Galicia. Además, a las 18:00 horas se celebrará el sorteo de regalos del Samaín, en el que podrán participar quienes entreguen los mapas completados de la ruta 'Truco o Selfie'.

Esta iniciativa ha animado durante las últimas semanas a recorrer los comercios del barrio y participar en una propuesta que combina la celebración del Samaín con el apoyo a los negocios locales. Con la Fiesta del Mallosto, Distrito Mallos busca convertir el Mercado de la Sardiñeira en un punto de encuentro vecinal y reforzar la actividad comercial y social de Os Mallos.