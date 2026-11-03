Ya es oficial: estos fueron los nombres más populares para los recién nacidos en Galicia en 2025

El Instituto Galego de Estatística (IGE) ha hecho oficiales este martes los nombres más populares para los recién nacidos en 2025. La lista, muy similar a la de 2024, repite con los dos más usados tanto para niño como para niña: Mateo y Sofía.

La estadística publicada este 3 de noviembre por el IGE recoge que Mateo y Sofía repiten como los más usados para los neonatos gallegos el año pasado. Repiten, además, los segundos nombres más habituales para los bebés: Martín y Vega. En el resto de la lista hay cambios, aunque son fundamentalmente de orden.

Los 20 nombres más empleados en 2025 para niño y niña fueron:

Mateo y Sofía

Martín y Vega

Hugo y Noa

Lucas y Olivia

Leo y Martina

Manuel y Mía

Enzo y Valeria

Roi y Lara

Luca y Lía

Gael y Julia

Liam y Lucía

Marco y Alma

Antón y Valentina

Daniel y Gala

Nico y Daniela

Thiago y Candela

Xoel y Sara

Nicolás y Lúa

Pablo y Sabela

Mauro y Lola

Una lista que muestra que en Galicia tienen éxito los nombres cortos y que también los gallegos tienen hueco, con Roi, Antón o Lúa entre los más elegidos para los bebés.

En el caso de nombres para niño, Mateo y Martín repiten en 2025 como los más usados, mientras que Sofía, Vega y Noa fueron los más empleados para las pequeñas de la casa, al igual que en 2024.

¿Y los nombres más frecuentes?

El IGE también dispone en su página web de información relativa a los nombres y apellidos de la población que reside en Galicia atendiendo a su distribución municipal, ayuntamiento y década de nacimiento.

Los datos actualizados este 3 de noviembre reflejan, por ejemplo, que los nombres más frecuentes en nuestra comunidad son, por orden, Manuel, María Carmen, José, María y José Manuel.

Rodríguez, Fernández, González, López y García son, por otro lado, los apellidos más habituales.