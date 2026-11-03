Piezas de coleccionismo en anteriores ediciones de la 'Feria Devuelta' en Sada (A Coruña) Facebook DeVuelta Sada

El mercadillo de coleccionismo ideal para visitar el 7 y 8 de noviembre: más de 1.000 m2 y entrada gratis

Este fin de semana tienes una cita muy especial en Sada (A Coruña) con la celebración de la IV Feria de Coleccionismo Devuelta, el lugar de encuentro ideal para los más nostálgicos que todavía recuerdan aquellos objetos tan especiales de las décadas de los 80 y 90.

La entrada para acceder a este evento es totalmente gratuita, por lo que cualquier persona puede acceder a esta feria en el Edificio La Sociedad, calle de la Playa, 1 y disfrutar con la gran variedad de objetos de "una época que nunca se fue".

Coleccionismo de los 80 y 90

Piezas de coleccionismoa la venta en anteriores ediciones de la 'Feria Devuelta' en Sada (A Coruña) Facebook DeVuelta Sada

¿Recuerdas las tardes viendo dibujos animados, echando unas partidas a los videojuegos de siempre o aquellas visitas al videoclub que se hacían interminables? Si la respuesta es sí y a tu cabeza han llegado memorias de por aquel entonces, esta feria es para ti.

Los próximos 7 y 8 de noviembre tienes una cita increíble en Sada para disfrutar de un evento dedicado al coleccionismo y a los recuerdos de dos décadas que marcaron a toda una generación.

Durante dos días, el edificio La Sociedad se llenará de artículos y objetos que seguro que te traen más de un recuerdo. Podrás encontrar juguetes clásicos, figuras de Lego y Playmobil, vinilos y casetes, cromos, videojuegos retro, camisetas, cómics, objetos deportivos, artículos “kitsch” y muchas otras piezas únicas relacionadas con los años 80 y 90.

Sin duda, es una buena oportunidad para rememorar aquellos artículos que, quizá, ya has perdido y que son muy difíciles de encontrar. Incluso, seguro que más de uno te trae algún recuerdo que tenías olvidado.

Si quieres completar alguna colección, volver a tener ese objeto que te acompañó durante años o simplemente pasar un día diferente curioseando entre la gran variedad de puestos disponibles, la Feria Devuelta es perfecta para ti.

Tanto si eres coleccionista como si te gusta la estética de los 80 y 90, seguro que encuentras algo que llame tu atención. Y si vienes acompañado de amigos o familia, mejor todavía, porque seguro que algún objeto acaba sacando a la luz alguna anécdota sobre aquellos años.

Así que ya sabes, no dudes en pasar por el municipio de Sada este 7 y 8 de noviembre para disfrutar de la Feria Devuelta, totalmente gratis para todos los públicos. "Porque algunas cosas siguen aún ahí. Simplemente estaban esperando que volviéramos a encontrarlas", finaliza la organización en sus redes sociales.