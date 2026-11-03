Los cantantes de la París de Noia se casan: "Llevamos diez años juntos y nuestras voces hacen un pack perfecto"

Hay historias de amor que empiezan en un bar, otras en una fiesta y algunas, como la de Leo García y David Seara, encima de un escenario. Los dos vocalistas de la orquesta gallega París de Noia llevan diez años compartiendo vida y profesión. "Somos un pack", reconocen. Allá donde vayan, siempre van juntos. Por eso, después de diez años de amor y de sobrevivir a la prueba de fuego de trabajar juntos, han tomado la decisión de casarse. Aunque eso lo decidieron en 2024, pero la vida del artista no les permitió hacerlo posible hasta ahora.

Después de una década en la que han pasado por distintas orquestas, han recorrido Galicia de punta a punta -y también toda España- e incluso han creado su propio dúo llamado Urakan, por fin, este sábado, 7 de noviembre, darán un paso más. El Pazo de Cores, en Negreira (A Coruña), será por primera vez escenario de una boda de orquesta.

Aunque ahora sus voces suenan juntas en una de las formaciones más conocidas de Galicia, sus comienzos fueron por separado. David, natural de El Bierzo (León), tenía claro desde pequeño que quería dedicarse al mundo de las orquestas. Tanto, que intentó entrar con 16 o 17 años, aunque sus padres le pidieron esperar hasta cumplir la mayoría de edad. Finalmente, comenzó su trayectoria en la orquesta Ipanema.

Leo, por su parte, llegó casi por casualidad. De origen venezolano, aunque lleva más años viviendo en Galicia que en su país natal, solía ir con sus amigos a un karaoke de Santiago. Un día, el Grupo Ciclón habló con el propietario del local y le preguntó por algún cliente que cantara. "Le dijeron que había un chico que venía mucho por allí", recuerda. Superó la prueba y comenzó así su andadura en las orquestas.

El destino quiso que sus caminos acabasen cruzándose. David se presentó a una prueba para incorporarse a Grupo Ciclón y, poco después, los dos comenzaron a trabajar juntos. Lo que empezó como una relación entre compañeros terminó convirtiéndose en una historia de amor que ya suma diez años. "El primer año de Grupo Ciclón no, pero el segundo ya sí", explican.

Leo y David Cedida

Desde entonces, sus carreras han avanzado prácticamente de la mano. Siempre trataron de compaginar la vida sobre el escenario con su propio dúo Urakan. "Escribimos todo de nuestro puño y letra", cuentan. Y tras su paso por esa primera orquesta que los unió, nunca más se volvieron a separar.

De ahí pasaron ala Orquesta Finisterre, donde compartieron escenario durante ocho años. Incluso asumieron juntos la responsabilidad de dirigir la formación en sus últimos años, después de la salida de Laura Añón.

El pasado año recibieron una nueva propuesta que les llevaría hasta la París de Noia, donde permanecen hasta día de hoy. Reconocen que han tenido mucha suerte. Siempre han contado con ellos como un pack. "Creo que hemos encajado bien en las orquestas porque vocalmente nuestras voces son muy distintas y hacemos un pack muy completo", cuentan.

Entre bambalinas

Compartir trabajo y vida sentimental puede ser complicado, especialmente cuando ambos pasan tantas horas juntos. Sin embargo, Leo y David han encontrado su propia fórmula para evitar que los problemas profesionales terminen ocupando todos los espacios de su relación.

"Cuando estamos llevando la orquesta, cada uno tiene sus responsabilidades. Al principio podía ser un poco complicado porque muchas veces te llevas el trabajo a casa" Leo, vocalista de la París de Noia

Con el tiempo han aprendido a poner límites. Si surge algún problema durante la jornada, intentan no llevarlo a casa y dejar las conversaciones profesionales para el día siguiente. "Siempre intentamos evitarlo y decir: mañana, cuando nos despertemos y arranquemos, tomamos un café y hablamos del trabajo", explican. Una fórmula que, aseguran, les ha funcionado bastante bien.

La pedida

Ahora, después de diez años juntos, llega el momento de celebrar su historia por todo lo alto. La pedida de mano tuvo lugar durante la boda de su compañera y amiga Laura Añón. Concretamente, el 12 de octubre de 2024. Leo había preparado la sorpresa con ella y otros cómplices, aprovechando un momento en el que estaban bailando y recordando una canción juntos. David no sospechaba nada.

La sorpresa llegó mientras bailaban con la cantante durante el banquete. "David no sabía nada y fue la pedida". La escena quedó grabada y se convirtió en uno de esos recuerdos que merece la pena volver a ver. De hecho, ambos compartieron recientemente el vídeo en sus redes sociales, donde ha acumulado decenas de miles de visualizaciones.

La organización de la boda, eso sí, no ha sido precisamente sencilla. Su entrada en París de Noia supuso un cambio importante en cuanto a exigencia y preparación, por lo que el primer año apenas tuvieron tiempo para pensar en los preparativos. Este último verano, las horas de carretera y los viajes en autobús se convirtieron en sus mejores aliadas para avanzar con los detalles.

"Las horas de bus nos han dado mucho tiempo también para ir preparando la boda", explican. También han contado con la ayuda de sus padrinos y del propio Pazo de Cores, que ha adaptado sus fechas habituales para poder celebrar el enlace este mes de noviembre. Y es que, en el mundo de las orquestas, las bodas y las celebraciones suelen coincidir precisamente con los días de más trabajo.

Rodeados de artistas

Para el gran día tienen claro que la música será protagonista, aunque han querido evitar que sus compañeros y amigos tengan que trabajar. Habrá DJ y una larga lista de canciones, pero su intención es que todos puedan disfrutar de la celebración sin preocuparse por subir al escenario o ponerse detrás de una cámara. Como detalle especial, también han preparado un espacio de grabación en el que los invitados podrán dejar sus mensajes y participar en pequeñas entrevistas durante la fiesta.

Después de diez años compartiendo escenarios, viajes, ensayos y camerinos, Leo y David están a punto de vivir una de las actuaciones más especiales de sus vidas. Esta vez no tendrán que salir a cantar para miles de personas, sino que serán ellos quienes ocupen el centro de todas las miradas. Y, por una vez, no habrá que mirar el calendario de actuaciones para saber dónde estarán el sábado: su próximo escenario será el Pazo de Cores, donde celebrarán el comienzo de una nueva etapa juntos.