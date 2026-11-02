Miss Grand Galicia 2026 reúne en A Coruña a sus 15 candidatas en una gala de moda y belleza

El Hotel Meliá María Pita de A Coruña acogió el pasado sábado 31 de octubre la Fashion Show & Welcome Ceremony de Miss Grand Galicia 2026, una cita que reunió a las 15 candidatas oficiales del certamen y a diferentes profesionales del mundo de la moda, la belleza y el diseño. El evento agotó todas las entradas disponibles y sirvió también para presentar una nueva asociación de carácter social.

La jornada combinó desfiles, presentaciones y una cena de gala en la que se entregaron los Grand Awards, unos reconocimientos dirigidos a profesionales y empresas que colaboran con la organización.

Cuatro firmas en la pasarela

La programación comenzó con un desfile en el que participaron My Vintage Clothes, Nuanú, Doré Novias y Tul Novias. Las firmas presentaron diferentes propuestas de moda, desde prendas de estilo informal hasta vestidos de gala y diseños nupciales.

Las encargadas de lucir las colecciones fueron las 15 candidatas de Miss Grand Galicia 2026, que posteriormente protagonizaron su presentación oficial ante el público durante la denominada Welcome Ceremony.

Otro de los momentos destacados fue la presentación de Laura Mederos como Miss Grand Costa Gallega 2026. La joven inicia así su preparación de cara a su futura participación en Miss Grand Spain 2027.

La cita contó también con la presencia de Aitana Jiménez, Miss Grand Spain 2025, y Vicente Jiménez, presidente del certamen nacional, además de profesionales vinculados al diseño, la peluquería, el maquillaje y la producción audiovisual.

Premios a profesionales

La celebración continuó con una cena de gala y la entrega de los Grand Awards, con los que la organización reconoció la trayectoria y colaboración de diferentes profesionales y empresas.

Entre las firmas galardonadas estuvieron Doré Novias, Tul Novias y Nuanú, por su participación en el proyecto.

También recibieron reconocimientos 720 Agencia Creativa, por su trabajo audiovisual; Nuria Méndez, por su apoyo al certamen; Roxana Marcu, como peluquera del año; y Stiven Castro, como maquillador del año.

Los premios a diseñadores del año recayeron en Anthony Mendoza y Barto Iglesias, mientras que Miguel Cerezo fue distinguido por su trayectoria profesional. La organización reconoció también a Aitana Carolina por su legado y concedió un premio especial a Vicente Jiménez por sus logros en Miss Grand Internacional.

Una nueva asociación social

Más allá de los desfiles, el evento sirvió para presentar oficialmente Stop the War and Violence Galicia, una asociación que nace con el objetivo de promover la paz, el respeto, la convivencia y el rechazo a cualquier forma de violencia.

La iniciativa pretende desarrollar acciones de sensibilización social y fomentar valores relacionados con el diálogo y la solidaridad.

Desde la organización de Miss Grand Galicia destacan su intención de vincular las actividades del certamen con proyectos sociales y dar visibilidad a diferentes causas a través de sus eventos.

"Nuestro objetivo no es simplemente organizar un certamen, sino construir algo que deje huella", señaló el presidente de la delegación gallega, quien agradeció la implicación de las candidatas, profesionales y colaboradores.

También destacó la respuesta del público y el trabajo realizado durante los meses previos a la celebración.

La final será el 16 de enero

Tras esta primera presentación, Miss Grand Galicia 2026 continuará su programación en A Coruña durante los próximos meses.

La siguiente cita será la Preliminary Competition, prevista para diciembre en el Centro Comercial Los Rosales, aunque todavía no se ha concretado la fecha.

Esta prueba formará parte de la preparación de las candidatas antes de la gran final del 16 de enero de 2027, cuando se elegirá a la nueva representante de Miss Grand Galicia.

La organización continuará así con las diferentes fases de un certamen que, además de los desfiles y la competición, incluye actividades relacionadas con la moda, la formación y la promoción de profesionales del sector.