El refrán gallego sin traducción al castellano y que España no entiende: crítica social y política

Los gallegos tenemos una lengua, una cultura y una forma de entender la vida que nos hacen únicos. Nuestras palabras, refranes y expresiones son mucho más que formas de hablar: son el reflejo de nuestra historia, de nuestras raíces y de todo lo que el pueblo gallego ha vivido a lo largo de los años. Son, digamos, parte de una identidad que nos une y nos diferencia.

No son pocos los que todavía recuerdan aquella Galicia emigrante, aquella a la que se le prohibió hablar su idioma y aquella a la que le hicieron sentirse inferior por ser quien era. Quizá por eso, quienes no olvidan sienten hoy más orgullo que nunca de sus raíces.

Una crítica social y política

Galicia es una tierra con una identidad propia, una lengua, una cultura y una historia que ha marcado a gran parte de las personas que nacimos en ella. Somos un pueblo que aprendimos a conservar sus raíces a pesar de las dificultades y los intentos de hacer que nuestra voz se escuchase menos.

Pero nuestra identidad no solo vive en nuestra historia, sino también en la forma en que hablamos, en las palabras que utilizamos y en las expresiones que heredamos de generación en generación. Tenemos nuestros propios refranes, expresiones, palabras y dichos que, aunque puedan traducirse a otros idiomas, solo se entienden de verdad cuando se conoce Galicia desde dentro. Son la herencia que tenemos y que debemos preservar.

Entre estas expresiones destaca una muy significativa: "Mexan por nós e temos que dicir que chove". Esta frase, atribuida a Castelao, uno de los grandes símbolos del nacionalismo gallego, significa literalmente "se mean encima de nosotros y hay que decir que llueve".

Aunque pueda parecer algo vulgar, encierra una gran crítica social y política. Representa la resignación de quienes sufrieron injusticias, pero se ven obligados a aceptarlas como si fuera algo normal, incluso a sabiendas de que están siendo perjudicados.

Si alguien te humilla, ¿por qué tienes que fingir que no ocurre nada? ¿Por qué hay que aceptar algo que sabemos que no está bien? Esa actitud un tanto sumisa es la que denuncia esta expresión gallega. En el caso de Galicia, también refleja el sentimiento de un pueblo que, durante mucho tiempo, sintió que sus intereses, su idioma y su identidad quedaban relegados a un segundo plano.

Castelao, que se vio obligado a exiliarse durante la Guerra Civil, representa para muchos la lucha por una Galicia que no renuncia a ser ella misma. Recordar a Castelao es no olvidarse de que defender nuestra tierra no solo es conservar nuestras tradiciones, sino reivindicar nuestro derecho a ser respetados.

Por eso este refrán sigue vivo y sigue siendo un básico en el día a día. Y mientras sigamos pronunciando estas palabras, seguiremos defendiendo que aquella Galicia emigrante, hoy sigue viva y forma parte de nosotros.