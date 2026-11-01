Leo, el pequeño de Cambre (A Coruña) que convirtió el amor por su perro rescatado en una campaña solidaria

Leo tiene 11 años, vive en O Temple, en Cambre, y ha conseguido convertir el amor por su perro Mike en una iniciativa solidaria con la que pretende ayudar a otros animales que han sufrido abandono o maltrato.

Su madre, Vanessa Babarro, todavía recuerda cómo empezó todo. Leo le había pedido prestada su tablet para consultar algo relacionado con un videojuego cuando se encontró con una publicación de una protectora de animales. En la fotografía aparecía Mike, un perro que había sufrido maltrato y necesitaba una familia. "Empezó a comerme la cabeza. Primero quería apadrinarlo y después comenzó a preguntarme si podíamos adoptarlo y ayudar a más animales", relata Vanessa.

En casa ya tenían a Tyson, un chihuahua, y la posibilidad de incorporar otro perro no estaba entre los planes inmediatos de la familia. Sin embargo, Leo tenía una idea muy clara. Su madre intentó convencerlo de que podían colaborar llevando comida y materiales al refugio, pero sin adoptar. Leo, lejos de rendirse, involucró a sus amigos del colegio y organizó una pequeña recogida para ayudar con los primeros gastos.

La familia acabó desplazándose hasta el refugio para conocer al animal y comprobar cómo se llevaba con Tyson. Vanessa había dejado clara una condición: aquel día no regresarían a casa con otro perro. Pero los planes cambiaron. "Me decía: 'Mamá, ¿tú estás viendo dónde duerme? ¿Estás segura de que vas a poder dormir tranquila?'", recuerda entre risas. "Fuimos a conocerlo y volvimos con el perro".

Mike, una segunda oportunidad

La llegada de Mike supuso un cambio importante para toda la familia. Según cuenta Vanessa, el animal había sido utilizado para la cría y presentaba numerosas secuelas físicas y emocionales.

"Vino destrozado", recuerda. Mike padece epilepsia y tiene un soplo cardíaco. Además, presentaba dificultades para caminar debido al tiempo que había pasado encerrado, problemas dentales y digestivos y zonas del cuerpo sin pelo.

Su recuperación ha requerido atención veterinaria, fisioterapia y adiestramiento, además de mucha paciencia. "Cuando lo vi pensé que no nos iba a durar. Hubo momentos en los que lloré mucho porque creía que se nos iba a morir", confiesa Vanessa.

Aunque algunas de las secuelas siguen presentes, la evolución del animal ha sido notable. "Ahora tiene pelo, mueve el rabo y por las mañanas viene a saludarnos. Nunca ha tenido un ataque epiléptico con nosotros porque está tranquilo", asegura Vanessa.

El cambio también se refleja en pequeños gestos cotidianos. Mike ha aprendido a jugar, a relacionarse con las personas y a disfrutar de situaciones que antes le generaban miedo. Hace unos días, incluso celebró su cumpleaños con una fiesta temática de Halloween. Como la familia desconoce su fecha de nacimiento, Leo decidió que ambos compartirían el mismo día de cumpleaños. "Fue la primera vez que Mike consiguió estar con toda la pandilla de niños de Leo. Antes se mantenía apartado y no quería saber nada de ellos", explica Vanessa.

Para Leo, acompañar la recuperación de su perro ha sido también una forma de comprender las consecuencias del maltrato animal. "Hubo muchas lágrimas, pero también muchos logros. Volver a ver al perro correr, ser feliz o descubrir lo que es una pelota...", señala su madre.

Ayudar a más animales

Después de conocer la historia de Mike, Leo empezó a preguntarse qué ocurría con los perros y gatos que todavía permanecían en los refugios esperando una segunda oportunidad. La familia comenzó a visitar distintas protectoras para colaborar con ellas. Una de las más habituales es Patiñas da Estrada, el refugio del que procede Mike.

Sin embargo, la distancia entre Cambre y A Estrada complicaba los desplazamientos frecuentes. Fue entonces cuando Leo encontró otra manera de ayudar: pedir la colaboración de establecimientos de su entorno para convertirlos en puntos de recogida de donaciones.

Así nació una campaña solidaria que comenzó el pasado lunes 26 de octubre y permanecerá activa hasta el 4 de enero de 2027. La iniciativa cuenta con el apoyo de su familia, amigos y distintos negocios de la zona. Incluso Leo ha creado su propia página web con ayuda de ChatGPT y utiliza las redes sociales para dar a conocer el proyecto.

Sus compañeros de colegio también se han sumado a la causa. "Imprimieron unos folios con un código QR, los recortaron y Leo está escribiendo por detrás: 'Hola, soy Leo, de sexto. Me encantaría que me ayudaras en mi campaña'", cuenta su madre.

Después, los niños reparten los pequeños folletos por el barrio y entre sus conocidos para animar a más personas a colaborar. "Van por el barrio y ya dicen: '¡El perro famoso!'", comenta Vanessa.

La respuesta comienza a superar sus expectativas. Según explica, algunos establecimientos ya se han comprometido a colaborar y uno de ellos tiene previsto aportar 40 kilos de pienso. "Aunque alguien done una bolsa de basura, él ya es super feliz", asegura su madre, que reconoce que lo más emocionante es ver la ilusión con la que recibe cada aportación.

Dónde donar en A Coruña

La campaña solidaria dispone de seis puntos de recogida repartidos entre los tres municipios, en los que cualquier persona puede entregar materiales destinados a los animales de Patiñas da Estrada:

J Kids Moda Infantil (Calle Tapia, 35, en Cambre)

(Calle Tapia, 35, en Cambre) Everyday English (Calle Pígara, 8, bajo, en Cambre)

(Calle Pígara, 8, bajo, en Cambre) Belaser (Calle Ría de Vigo, 8, en Arteixo)

(Calle Ría de Vigo, 8, en Arteixo) La Casita de Kenai (Avenida del Balneario, 41, en Arteixo)

(Avenida del Balneario, 41, en Arteixo) NeuroImpulse (Calle Fermín Bouza Brey, 11, bajo, en Arteixo)

(Calle Fermín Bouza Brey, 11, bajo, en Arteixo) El Calvario Vintage & Music (Calle Voluntariado, 3, local 23, en A Coruña)

Entre los materiales más necesarios se encuentran el pienso y la comida húmeda para perros y gatos, mantas, toallas, camas, correas, arneses, transportines y productos de limpieza.

También se pueden donar empapadores, bolsas de basura, guantes, detergentes, comederos, bebederos y juguetes resistentes para los animales. Los alimentos deben entregarse en sus envases originales, cerrados y sin caducar, mientras que los textiles y accesorios deben estar limpios y en buen estado.

Además de donar materiales, quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante el apadrinamiento de animales, el voluntariado, la acogida temporal o la difusión de las campañas de adopción.

Para Vanessa, lo más importante de esta iniciativa no es únicamente la cantidad de alimentos o materiales que consigan reunir, sino la sensibilidad que Leo ha desarrollado a raíz de la experiencia con Mike. "Me hace sentir muy orgullosa que un niño crezca con valores. Verle la cara todos los días cuando hay algo nuevo, aunque sea una amiga que me haya traído unos guantes para limpiar, es como verlo el día de Reyes abriendo un regalo", explica.

La madre también destaca que la historia de Mike ha servido para concienciar a otros niños de su entorno sobre el abandono y el maltrato animal. "Ver cómo los niños de nuestra pandilla interiorizan lo que puede sufrir un animal y cómo Leo lo explica en el colegio me hace sentirme muy orgullosa", afirma.

El objetivo del pequeño Leo

La campaña terminará el 4 de enero, fecha elegida teniendo en cuenta que Leo tendrá que someterse a una operación en diciembre. Después, su intención es desplazarse hasta el refugio para entregar personalmente todo lo recogido.

El pequeño ya tiene su propio objetivo: llenar tres coches de donaciones y viajar acompañado de Mike, para que las personas que lo cuidaron antes de su adopción puedan comprobar cuánto ha cambiado. "Está súper ilusionado. Quiere llevar a Mike para que vean cómo está ahora y merendar todos juntos", cuenta Vanessa.

Mientras tanto, continúa repartiendo folletos, hablando con sus amigos y buscando nuevas formas de conseguir ayuda.