Galicia Ilusiona, Luli Pampín, David Sims y más: Los eventos que nos esperan en noviembre 2026 en A Coruña Quincemil

Galicia Ilusiona, Luli Pampín, David Sims y más: Los eventos que nos esperan en noviembre 2026 en A Coruña

Estrenamos el mes de noviembre con una nueva edición de Festigual, que será inaugurado por un concierto gratuito de Guadi Galego, A Banda da Loba, Uxía Senlle y Chungo Pastel. Más adelante, los amantes de la cerveza vuelven a tener cita en MEGA, donde podrán degustar deliciosas propuestas belgas.

Asimismo, también se subirán a los escenarios coruñeses humoristas tan destacados como Luis Piedrahita, Edén Serrano o Mikel Bermejo. También se inaugurará una nueva exposición en el Centro MOP del Muelle de Batería: The Hamster Becomes The Problem del fotógrafo británico David Sims.

Conciertos de noviembre

El espectáculo en vivo 'Raphaelísimo' llega este mes a la ciudad herculina Cedida

El viernes 6 y sábado 7 a las 21:00 horas damos inicio al mes de noviembre por todo lo alto con dos fechas en el Coliseum de uno de los grupos de la escena indie española más relevantes de la actualidad: Vetusta Morla con su Gira de Vuelta. Canciones de ida 2026-27.

El jueves 12, viernes 13 y sábado 14 a las 21:00 horas podremos disfrutar de la legendaria figura del pop-rock español, Melendi, quien se subirá al escenario del Coliseum con un triplete histórico como parte de su Pop Rock Tour 2026.

El viernes 13 a las 20:30 horas vuelve el ciclo de conciertos A Coruña Live XPerience al Palacio de la Ópera con una actuación inédita de Kiko Veneno, una de las leyendas vivas de la música española, quien a día de hoy sigue conquistando a las nuevas generaciones con su estilo ecléctico.

El lunes 16 a las 21:00 horas tenemos cita en el Coliseum con una estrella del rock internacional, Bryan Adams, quien presenta en vivo las canciones de su nuevo álbum Roll With The Punches con su gira internacional de nombre homónimo.

El viernes 20 a las 21:00 horas será el turno de Mónica Naranjo de subirse al escenario del Coliseum, donde presentará una extensión de su gira de 2025 Greatest Hits Tour, pero con un formato completamente renovado que hará que tu experiencia sea inolvidable.

El viernes 20 a las 21:30 horas en el Salón Brigantia del Hotel Meliá María Pita podremos disfrutar de la edición 2026 del ciclo Acustiquísimos, que en esta ocasión estará protagonizado por La Bien Querida.

El sábado 21 a las 20:30 horas llega una de las citas musicales más esperadas de este mes, pues el Divo de Linares, Raphael, dará un concierto en el Coliseum como parte de su gira de 2026 Raphaelísimo.

El sábado 21 a las 21:00 horas llega al Palacio de la Ópera uno de los cantautores latinoamericanos más influyentes de la música moderna: Jorge Drexler, quien presentará en directo su nuevo trabajo discográfico Taracá.

El domingo 22 a las 19:00 horas tenemos una emocionante cita con Malú en el Palacio de la Ópera, donde presentará en vivo las canciones de su álbum más personal hasta la fecha: QUINCE.

El viernes 27 a las 21:00 horas el dúo Camela regresa a la ciudad herculina para subirse al escenario del Coliseum, donde presentarán su nueva gira tras el éxito de su tour conmemorando su 30 Aniversario.

El sábado 28 a las 21:00 horas llega Álex Ubago a la ciudad herculina para dar un concierto irrepetible en el Teatro Colón, donde celebrará con sus mayores fans sus 25 años de exitosa trayectoria musical con su gira ¿Qué pides tú?

El domingo 29 a las 21:00 horas la cantautora Belén Aguilera, una de las jóvenes voces de la escena musical contemporánea con mayor proyección en los últimos años, presentará su espectáculo musical Puro Teatro en el Palacio de la Ópera.

Festigual

Del 4 al 19 de noviembre

Festival por las Artes Inclusivas

Cartel de la edición de 2026 del Festigual en A Coruña Cedida

El festival por las artes inclusivas, conocido como Festigual, celebra su décima edición con una jornada de inauguración el miércoles 4 en el Teatro Rosalía con la gala Mulleres pola inclusión, donde participarán los grupos y artistas Guadi Galego, A Banda da Loba, Uxía Senlle y Chungo Pastel.

A lo largo de estas semanas podremos disfrutar de diferentes charlas, talleres, espectáculos y conciertos en diferentes salas de la ciudad herculina. Todas estas actividades tienen como punto en común difundir la cultura y el arte inclusivo.

La clausura del Festigual será el jueves 19 en la sala Mardi Gras con el espectáculo Música baixo as estrelas, una propuesta que traslada a la sala la labor de los músicos de calle.

MotorOcasión

Del jueves 5 al domingo 8

XXXI Salón del Vehículo Usado y de Ocasión

Cartel de la edición de 2026 de MotorOcasión en A Coruña Cedida

Desde el jueves 5 hasta el domingo 8 se podrá disfrutar en Expocoruña de una de las ferias automovilísticas más grandes del mes en A Coruña.

Durante cuatro días se podrá visitar alrededor de 13.000 metros cuadrados y 700 coches expuestos, todos ellos pertenecientes a los mejores concesionarios de la comarca, todos ellos de segunda mano y de ocasión.

Puedes conseguir las entradas en el siguiente enlace.

Escala Internacional

Viernes 6 de noviembre

De Bélgica (Oud Beersel) a MEGA

Cartel del próximo evento que se celebrará en el Museo MEGA Museo MEGA Estrella Galicia

El viernes 6 a las 20:30 horas el Museo MEGA acogerá una jornada de degustación de cervezas de Oud Beersel, a través de la cual descubriremos los secretos de las misteriosas lambic de la mano de uno de los cerveceros más reconocidos en este ámbito.

La entrada de Escala Internacional incluye también la degustación de tapas elaboradas por Artesa da Moza Crecha.

Puedes conseguir tus entradas en el siguiente enlace.

CoruñArt

Sábado 7 de noviembre

II Feria de las Industrias Culturales y Creativas

Presentación de la feria CoruñArt Cedida

El sábado 7 podremos disfrutar de la segunda edición de CoruñArt, la Feria de las Industrias Culturales y Creativas, la cual volverá a convertir el Fórum Metropolitano en el epicentro de la cultura creativa.

Será una jornada gratuita y abierta para todos los públicos donde se podrá disfrutar de las diferentes disciplinas artísticas, desde la música y la literatura hasta la fotografía, la ilustración, las artes escénicas y comunicación cultural.

Eureka! de Mikel Bermejo

Sábado 7 de noviembre

Cartel del espectáculo 'Eureka!' de Mikel Bermejo Cedida

El sábado 7 a las 18:00 horas tenemos cita en el Auditorio de la Sede Afundación con uno de los monologuistas más destacados de la actualidad: Mikel Bermejo, quien presenta en vivo su show Eureka!

Mikel nos propone una pregunta antes de sumergirnos en su espectáculo: ¿son los influencers los nuevos filósofos griegos? Con esta cuestión en mente, repasaremos las maravillas y locuras de la vida moderna.

Improvisación, rapidez y más de una hora de risas aseguradas. ¡Consigue tus entradas!

Homenaje a Mecano

Domingo 8 de noviembre

Hija de la Luna - Homenaje a Mecano de Robin Torres

La artista Robin Torres interpretará a Mecano en su espectáculo 'Hija de la Luna' Cedida

El domingo 8 a las 19:00 horas en el Palacio de la Ópera podremos disfrutar de la inigualable voz de Robin Torres, quien encarnará a Mecano con su espectáculo Hija de la Luna, considerado el mejor homenaje del mundo a este grupo.

En esta ocasión, Hija de Luna llega con una interpretación en vivo de la gira más importante de la carrera de Mecano: Descanso Dominical. Podremos disfrutar de los mejores éxitos que marcaron tendencia en este tour.

Disfruta en vivo de Cruz de Navajas, Mujer contra Mujer, Hoy no me puedo levantar y muchos más éxitos. ¡Un show imperdible si eres fan de Mecano! No te quedes sin tus entradas.

Apolípticamente correcto

Jueves 12 y viernes 13 de noviembre

Show de humor de Luis Piedrahita

Cartel del show de Luis Piedrahita 'Apolípticamente Incorrecto' Cedida

El jueves 12 y viernes 13 a las 20:00 horas podremos disfrutar de dos días seguidos en el Teatro Colón de uno de los cómicos más reconocidos de Galicia y España: Luis Piedrahita, quien lleva desde el año pasado recorriendo teatros y salas españolas con su espectáculo Apocalípticamente correcto.

En este monólogo, el humorista gallego habla sobre la libertad y todo lo que la limita. Más de una hora llena de las ocurrencias más absurdas y surrealistas recién salidas de la mente de Luis Piedrahita.

¡Consigue ya tus entradas y disfruta en vivo de una de las figuras del humor más grandes de Galicia!

El Show de Edén Serrano

Viernes 13 de noviembre

Cartel del monólogo humorístico de Edén Serrano Cedida

El viernes 13 a las 20:00 horas aterriza Edén Serrano en el Auditorio de la Sede Afundación con su nuevo monólogo, más de una hora del humor más salvaje, irreverente y divertido que ni tú ni tus amigos os vais a querer perder.

El humorista Edén Serrano destaca por su estilo único, directo y mordaz. Ya ha conseguido conquistar teatros y salas de toda España con sus reflexiones de la vida cotidiana, anécdotas sorprendentes y, cómo no, la misma tontería de siempre.

¿Te animas a pasar una noche de risas? Consigue tus entradas antes de que se acaben.

VII Ciclo Butaca de Jazz

Del 14 al 28 de noviembre

Cartel del ciclo Butaca de Jazz en A Coruña Cedida

Uno de los ciclos de música jazz más reconocidos de la ciudad herculina, Butaca de Jazz, vuelve este mes con su séptima edición, la cual dará inicio el sábado 14 y finalizará el sábado 28.

Al igual que años anteriores, Butaca de Jazz se celebrará en el Auditorio Sede Afundación. Asimismo, todas las actuaciones darán inicio a las 20:00 horas.

Las tres citas de esta edición:

Sábado 14 - Abe Rábade al piano

al piano Sábado 21 - MBM Trío

Sábado 28 - Daniel García Trío

Puedes conseguir las entradas en el siguiente enlace de Ataquilla

Carrera 5K Leyma

Domingo 15 de noviembre

Cartel de la edición de 2026 de la carrera 5K de Leyma Leyma

El domingo 15 tendrá lugar en la ciudad herculina la carrera de 5K Leyma Coruña, una jornada deportiva que incluye una carrera popular de 5 kilómetros, una andaina a la misma distancia y el Campeonato de Empresas 5K Company Race.

El evento dará inicio oficialmente a las 11:00 horas en el Paseo Marítimo de As Esclavas, donde también estará situada la meta.

¡Todavía estás a tiempo de inscribirte! Puedes hacerlo en el siguiente enlace hasta el miércoles 11.

Espectáculo Adulto responsable

Viernes 20 de noviembre

Show de humor de Miguel Ángel Redondo

Llega Miguel Ángel Redondo con su espectáculo 'Adulto Responsable' Cedida

El viernes 20 a las 20:00 horas será el turno de Manuel Ángel Redondo de subirse al escenario del Auditorio de la Sede Afundación, donde presentará su nuevo espectáculo de stand up y crowd work Adulto Responsable.

El tema central de este show es, evidentemente, ese experimento social al que las personas suelen llamar adultez. Con su estilo único, Manuel Ángel convertirá el Auditorio en una sala llena de amigos que reflexionan sobre las particularidades de la vida adulta.

¿Eres un adulto responsable que tiene toda su vida resuelta? Seas lo que seas, ¡consigue ya tus entradas!

Espectáculo Dancing Queen

Viernes 20 de noviembre

Tributo a ABBA

El homanaje a ABBA en vivo 'Dancing Queen' llega este mes a la ciudad herculina Cedida

El viernes 20 a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera podremos disfrutar del show en vivo Dancing Queen, un concierto teatralizado que nos transporta al universo sonoro y visual de ABBA.

Con una cuidada puesta en escena y un elenco de 10 artistas sobre el escenario podrás volver a revivir los mayores éxitos de ABBA, desde Mamma Mia y Gimme! Gimme! Gimme! hasta The Winner Takes It All.

Una experiencia única para disfrutar con tu pareja, amigos y familia. No te lo pienses más y consigue ya tus entradas.

Galicia Ilusiona

Viernes 20 y sábado 21 de noviembre

Gran Gala Internacional de Magia

Cartel de la edición de 2026 de Galicia Ilusiona en A Coruña Cedida

El viernes 20 y sábado 21 regresa un año más al Teatro Colón la Gran Gala Internacional de Magia - Galicia Ilusiona, uno de los eventos de magia más esperados de todo el año en A Coruña.

El maestro de ceremonias volverá a ser el showman Murphy, quien nos acompañará con su carisma inconfundible a lo largo de todo el espectáculo.

Los cinco magos e ilusionistas de esta nueva edición:

An Ha Lim, el rey de la magia de cartas

el rey de la magia de cartas Diego & Elena, pareja de acróbatas que destaca por su magia en las alturas

pareja de acróbatas que destaca por su magia en las alturas Tony Frebourg , mago de diábolos con 9 récords Guiness a nivel mundial

, mago de diábolos con 9 récords Guiness a nivel mundial Didak , ilusionista con carisma, ritmo, juventud y alto impacto

, ilusionista con carisma, ritmo, juventud y alto impacto Bonjin Koo, maestro del cambio de máscaras chinesas, disciplina propia de la ópera de China

Los horarios de Galicia Ilusiona son los siguientes:

Jueves 20 - 18:00 y 21:00 horas

- 18:00 y 21:00 horas Viernes 21 - 12:00, 18:00 y 21:00 horas

Exposición de David Sims

Desde el sábado 21 de noviembre

The Hamster Becomes The Problem

Cartel de la nueva exposición de la Fundación MOP dedicada a David Sims Fundación MOP

Desde el 21 de noviembre de 2026 hasta el 1 de mayo de 2027 el Centro MOP del Muelle de Batería acogerá la exposición The Hamster Becomes The Problem del fotógrafo británico David Sims.

En The Hamster Becomes The Problem se hará una mirada retrospectiva a la vida y el trabajo de David Sims, conocido por saber retratar con gran sensibilidad los cambios de la cultura contemporánea, desafiando siempre las convenciones de la fotografía de moda.

La exposición propone una sucesión de espacios interconectados, explicando a través de imágenes el universo visual que Sims ha ido construyendo a lo largo de sus 35 años de trayectoria. Conoceremos la forma en la que el fotógrafo consigue aludir a nuestra imaginación colectiva a través de la cultura visual de nuestra época.

Puedes disfrutar de esta exposición de manera gratuita en el Centro MOP del Muelle de Batería.

ExpOtaku Re:Edition

Sábado 21 y domingo 22 de noviembre

Cartel de la edición de 2026 de la ExpOtaku 2026 Cedida

El sábado 21 y el domingo 22 vuelve a ExpoCoruña una nueva edición de la mejor feria de cultura japonesa de la ciudad herculina: ExpOtaku Re:Edition, una extensión de la programación que ya se pudo disfrutar durante el último fin de semana del mes de mayo.

Si eres un fanático del anime, manga, cómics, videojuegos o K-Pop no te puedes quedar sin acudir a estas dos jornadas. Aquí podrás encontrar una gran variedad de actividades, puestos comerciales, presentaciones, concursos y mucho más.

¡No te quedes sin tus entradas!

Odisea Indie Game Fest

Sábado 21 y domingo 22 de noviembre

Cartel de la edición de 2026 de Odisea Indie Fest Cedida

El sábado 21 y el domingo 22 se celebrará la primera edición de Odisea Indie Game Fest en ExpoCoruña, un evento que tiene lugar como parte de la programación extendida de la ExpOtaku 2026.

En Odisea Indie podrás disfrutar de un espacio con más de 50 expositores, donde podrás probar una gran variedad de juegos independientes, charlar con sus creadores y hasta consultar proyectos que están en proceso de desarrollo.

Por lo tanto, si te gustan los juegos indie no dudes en echarle un vistazo a este evento que tiene como objetivo convertirse en el mayor evento de videojuegos indie de Galicia.

III Norte Cinema Diverso

Miércoles 15, jueves 26 y viernes 27 de noviembre

Cartel de la edición de 2026 de Norte Cinema Diverso en A Coruña Cedida

La tercera edición del Norte Cinema Diverso regresa al Teatro Colón el miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 para seguir celebrando la cultura audiovisual de la comunidad LGTBIQ+.

El miércoles 25 inauguramos este nueva edición con una jornada dedicada a mujeres directoras gallegas.

Seguiremos el jueves 26 con la sesión Camiños de pedra, una reflexión acerca del chemsex, es decir, el uso de drogas durante el sexo. También se proyectarán diferentes cortos de Identidades nos marxenes, los cuales estarán protagonizados por personas racializadas y disidentes de género.

Por último, el viernes 27 esta edición de Norte Cinema Diverso llegará a su fin con la sesión Traxectos, una mirada profunda y reflexiva acerca del camino de la muerte.

Mercado nocturno Lama Zeta

Sábado 28 de noviembre

El cartel de la edición de 2026 de Lama Zeta Cedida

El sábado 28 desde las 17:00 horas hasta las 01:00 horas del domingo 29 se podrá disfrutar de Lama Zeta de Sísmica Creativa, el mercado nocturno que celebra su segunda edición en el recinto de ExpoCoruña.

En este mercado podrás encontrar una selección de más de 100 expositores con propuestas artesanales únicas.

Además, se celebrarán una serie de actividades paralelas, como talleres de jardinería, cerámica y sostenibilidad; bingos de plantas; propuestas gastronómicas y un espectáculo en directo con tardeo hasta las 01:00 horas.

No te lo pienses más y acude a esta cita tan diferente. La entrada al recinto será completamente gratuita.

Espectáculo de Luli Pampín

Sábado 28 de noviembre

Show Millones de Gracias

Espectáculo 'Millones de Gracias' de Luli Pampín Cedida

El sábado 28 a las 17:00 horas será el turno de Luli Pampín de subirse al escenario del Coliseum herculino para celebrar 10 años de carrera musical que la han consolidado como una de las artistas solistas infantiles más reconocidas a nivel mundial.

No te pierdas este espectáculo infantil, ideal para disfrutar con toda la familia, en la que Luli Pampín protagonizará un show que fusionará música, imaginación y corazón con un gran despliegue vivo con pantallas gigantes, efectos especiales y mucho más.

¡Consigue tus entradas antes de que se agoten!