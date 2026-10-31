La feria ideal para el 1 de noviembre con mercadillo ambulante, puestos de pulpo y música en este pueblo

El 1 de noviembre se celebra una de las fechas más arraigadas en nuestro calendario: el Día de Todos los Santos. Durante esta jornada muchas personas visitan los cementerios, llevan flores a sus familiares fallecidos y recuerdan a sus seres queridos.

Otra de las citas imprescindibles del 1 de noviembre es la Feira de Santos de Monterroso (Lugo), una celebración con siglos de historia que reúne a vecinos y visitantes de toda Galicia desde 1450.

Una feria de origen medieval

Declarada Fiesta de Interés Turístico, la Feira de Santos de Monterroso es una de las ferias más importantes de Galicia. Se celebra cada 1 de noviembre desde hace más de 800 años, tal y como lo confirman registros documentales de la época.

Nació como un punto de encuentro comercial. Sin embargo, en la actualidad, se ha convertido en un evento cultural y social único, en una celebración de nuestra tradición y nuestro campo.

La Feira de Santos es también una importante feria que reúne numerosos puestos y vendedores que ofrecen productos locales, como quesos, verduras, pan y muchos otros alimentos. El edificio conocido como Cúpula funciona como una concurrida plaza de abastos.

Además, cada 1 de noviembre, en Monterroso, se pueden encontrar productos foráneos y de comarcas cercanas.

Asistentes a la Feira de Santos de Monterroso Turismo de Galicia

Gentes de toda Galicia se acercan a Monterroso en esta fecha. Numerosos autobuses salen por la mañana temprano para disfrutar de una jornada de compras que mezcla historia, tradición y la esencia del rural gallego.

La Feira de Santos es la feria de las ferias en Galicia. Además de la feria caballar --dedicada a la venta y exposición de ganado equino--, Monterroso acoge un gran mercado de productos de temporada: castañas, miel, productos cárnicos y dulces, además de medio centenar de puestos de pulpo.

El espacio también acoge degustaciones gastronómicas locales y actuaciones musicales en vivo a cargo de grupos de gaitas y charangas.

¿Te lo vas a perder? "Tanto si ya conoces la Feira de Santos como si es tu primera vez, cada edición tiene algo especial. Ven, recorre los puestos, habla con los feriantes, prueba los mejores productos de la comarca de Ulloa y siéntete parte de esta tradición que lleva siglos llenando Monterroso de vida".

Cómo llegar a Monterroso

Monterroso se encuentra en la comarca de Ulloa, en pleno corazón de Galicia. Su ubicación privilegiada permite un acceso cómodo desde cualquier punto de la comunidad, ya sea desde Vigo o desde A Coruña.

"Si vienes en coche, puedes llegar a través de la carretera N-540 o de la A-54. También hay opciones de transporte público con líneas especiales durante la feria", indica la organización del evento.