La feria tendrá lugar el 7 de noviembre en la Avenida da Gramela, número 16 Shutterstock

Regresa a A Coruña la feria de libros "tarados" a muy buen precio: 1.000 ejemplares con descuentos de hasta el 40%

¿Eres de esas personas que tienen las estanterías repletas de libros? Si es así, esto te va a encantar. El próximo sábado 7 de noviembre, A Coruña acogerá la segunda edición de la Feria de Libros Tarados, organizada por la Librería Galgo Azul Espazo Cultural, tras la gran acogida de su primera edición.

En colaboración con otras nueve editoriales de Galicia y del resto del Estado, esta iniciativa busca dar una segunda vida a libros descatalogados, excedentes de stock y aquellos que tienen pequeñas imperfecciones estéticas o defectos de impresión. Una oportunidad perfecta para aumentar tu colección de joyas literarias.

Hasta el 40% de descuento

Los libros con pequeñas imperfecciones siguen siendo tesoros literarios que merecen ser leídos. Con esta filosofía, Galgo Azul Espazo Cultural organiza la segunda edición de la Feria de Libros Tarados de A Coruña, que se celebrará el próximo 7 de noviembre, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita, en la Avenida da Gramela, 16.

Tras la buena acogida de su primera convocatoria, la iniciativa regresa con 1.000 ejemplares y descuentos de hasta el 40% sobre su precio original.

La propuesta cuenta con la colaboración de nueve editoriales de Galicia y del resto del Estado: de Coco Books, Cumio, Ekaré, Hércules Edicións, Juventud, Libre Albedrío, Thule, Triqueta y Zorro Rojo. Entre todas aportarán libros de diferentes géneros y formatos, desde álbumes ilustrados, cuentos y novelas gráficas hasta poesía, narrativa y libros informativos, tanto de literatura infantil como para adultos.

Bajo el lema "Libros imperfectos, historias intactas", la feria pretende dar salida a ejemplares descatalogados, excedentes de stock o libros que presentan pequeños desperfectos. Al final, estos detalles no restan importancia ni valor a las grandes historias que se cuentan en sus páginas.

"Dar salida a estos ejemplares permite prolongar su vida útil y acercarlos a nuevos lectores, desde familias y lectores particulares hasta bibliotecas escolares y centros socioculturales", indican desde la librería Galgo Azul Espazo Cultural.

Así, será posible encontrar joyas literarias a precios promocionales de entre 5 y 19 euros. Además, los libros contarán con pegatinas de colores que facilitarán su consulta a la hora de conocer los precios.