Los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol para cerrar el mes de octubre a lo grande Cedida

Los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol para cerrar el mes de octubre a lo grande

La ciudad ferrolana podrá disfrutar de un fin de semana lleno de eventos familiares, entre los que destacan el espectáculo de Luli Pampín y la representación de A biblioteca galáctica contra a IA fantástica, uno de los espectáculos que forman parte del ciclo de teatro FESTEA.

Por otro lado, también habrá diferentes opciones de planes para audiencias más maduras, como es el caso de la representación de La flauta mágica de Mozart o una adaptación teatral de La Metamorfosis de Kafka.

El libro musical de Luli Pampín

Luli Pampín actuará este fin de semana en Ferrol Cedida

El viernes 30 a las 17:00 horas aterriza en el Auditorio Álvaro Lamas la artista Luli Pampín con su espectáculo El libro musical, una oportunidad perfecta para que toda la familia pueda disfrutar de un show inigualable.

Luli, junto a su amiga La Radio Mágica, conocerán al misterioso personaje Polvoreo, el cual hace que las páginas olvidadas de los libros se queden sin cosas que contar.

Apúntate a este espectáculo y vive con Luli Pampín una emocionante aventura.

La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart

La Flauta Mágica de Mozart llegará a Ferrol el mes de octubre Cedida

El jueves 29 a las 20:30 horas el Teatro Jofre acogerá la representación de una de las óperas más destacadas de todos los tiempos: La Flauta Mágica de Mozart, una historia que narra las aventuras del príncipe Tamino en el reino de la Reina de la Noche.

La compañía encargada de darle vida a esta obra será ÓPERA 2001.

¡No te pierdas este espectáculo clásico donde se fusiona la mejor música, una historia de amor trágico y grandes personajes!

Representación de A Metamorfose

Cartel de la representación de 'A Metamorfose' de Sarabela Teatro Cedida

El sábado 31 a las 20:30 horas el Teatro Jofre presentará la obra teatral de A Metamorfosis de Gregor Samsa, una historia que muestra la necesidad humana de ser reconocido, valorado y amado por quien se es y no por lo que se produce o aporta.

A través de la puesta en escena de Sarabela Teatro, La Metamorfosis sigue la historia que tan bien conocemos, solo que esta vez se representará de manera visual la animalización que sufre el protagonista a medida que se van sucediendo los hechos de la historia.

FESTEA - Representación de A biblioteca galáctica contra a IA fantástica

La obra de teatro 'A biblioteca galáctica contra a IA fantástica' Cedida

El sábado 31 a las 18:30 horas podremos disfrutar de una nueva cita del ciclo de teatro FESTEA en la Capilla Torrente Ballester con la obra de teatro A biblioteca galáctica contra a IA fantástica.

Con motivo del 75 Aniversario de la Editorial Galaxia se presentará una adaptación teatral de la novela de Carlos Labraña: una declaración sobre la amistad, el uso de la tecnología y la defensa de la lectura y los libros.