La exposición de Playmobil de Curtis se abre al público el viernes 30 de octubre a las 16:30 horas Cedida

La increíble exposición de Playmobil con entrada gratuita ideal para visitar este fin de semana cerca de A Coruña

Desde este viernes 30 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre tienes una cita muy especial en el Recinto Ferial de Curtis (A Coruña): la VI Feria-Exposición de Playmobil, un evento ideal para públicos de todas las edades, incluidas familias, aficionados y coleccionistas interesados en disfrutar del universo de estas figuras que han acompañado a varias generaciones.

Organizada por PlaymoGalicia y el Concello de Curtis, con el apoyo de la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña, la feria promete sorprender con sus espectaculares recreaciones en miniatura y varios dioramas, entre los que destaca uno de hasta 16 metros cuadrados.

Hasta el 1 de noviembre

Una edición anterior de la Feria de Playmobil en Curtis (A Coruña) Facebook: Concello de Curtis

El Recinto Ferial de Curtis volverá a ser el punto de encuentro idílico para los amantes de las figuras de Playmobil. Esta gran exposición podrá visitarse hasta el domingo 1 de noviembre, con entrada gratuita durante las tres jornadas, y reunirá dioramas de distintas temáticas, desde el Antiguo Egipto y el Viejo Oeste hasta el planeta Marte o el universo de Heidi.

Entre las recreaciones destaca un diorama de hasta 16 metros cuadrados hecho con muchísimo detalle. Además, la feria contará con vendedores especializados, una oportunidad perfecta para los coleccionistas de estas figuras. También habrá un diorama dedicado a la historia y la cultura gallega, con una escena dedicada a los castros, entre otras temáticas.

El horario será de 16:30 a 20:00 horas el viernes, de 10:30 a 20:00 horas el sábado y de 10:00 a 19:00 horas el domingo.

Sorteo y campaña solidaria

La visita también tendrá un toque participativo para todos los asistentes. A la entrada, cada persona recibirá una hoja para jugar a encontrar varios errores escondidos entre los dioramas. Quienes se animen a jugar podrán participar en el sorteo de distintos premios. Sin duda, un atractivo más de esta exposición para disfrutar entre niños y adultos.

Junto a este juego, la feria incluirá una campaña solidaria de recogida de las cápsulas de plástico amarillas que envuelven los juguetes promocionales de una conocida marca de huevos de chocolate, entre los que se encuentran figuras de Playmobil. El material recogido se destinará a fines solidarios.

Así, la sexta edición de la Feria de Playmobil de Curtis combina exposición, coleccionismo y actividades para el público. La entrada será gratis durante todo el fin de semana, por lo que no será necesario comprar un ticket para recorrer los dioramas, participar en el juego o colaborar con la campaña solidaria.