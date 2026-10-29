A Coruña cancela varias fiestas de Halloween por el luto oficial, pero mantiene talleres infantiles

Halloween tendrá este año un sabor diferente en A Coruña. El luto oficial decretado tras el trágico accidente ferroviario de Toledo, que deja ya 69 fallecidos, ha llevado a cancelar varias de las fiestas previstas para estos días en la ciudad. Desde que se conoció la magnitud de la tragedia, son muchos los actos que han ido cayendo de la agenda, también los relacionados con una de las noches más esperadas por los pequeños de la casa.

Desde el Concello de A Coruña explican que se mantienen las actividades previstas en los centros cívicos, como talleres y obradoiros, especialmente importantes para facilitar la conciliación familiar durante estos días. Lo que no se celebrará son las fiestas infantiles organizadas para Halloween.

Así, este viernes 30 de octubre quedan suspendidas las celebraciones previstas entre las 17:00 y las 20:00 horas en los centros cívicos de Palavea, San Diego y Cidade Vella, dirigidas a niños de entre 4 y 12 años. También se cancela la fiesta programada en el centro cívico de Mesoiro, que iba a celebrarse de 18:45 a 21:45 horas.

La decisión se extiende al sábado 31 de octubre, cuando estaban previstas otras cuatro fiestas infantiles, de 17:00 a 20:00 horas, en los centros cívicos de Monelos, Castrillón, Os Rosales y Monte Alto.

Por el momento, sí se mantiene la celebración infantil prevista para el próximo fin de semana, de 17:00 a 20:00 horas, en los centros cívicos de Os Mallos, Eirís, Elviña y Novo Boandanza.

También en Palexco

Las suspensiones no se limitan a las actividades municipales. La programación privada también se ha visto afectada por los días de luto oficial. Es el caso de "La Noche de las Sombras", la fiesta que Palexco tenía previsto celebrar este sábado 31 de octubre, de 21:30 a 2:00 horas.

La cita prometía una experiencia en la que la gastronomía, el misterio y la diversión se daban la mano en un escenario lleno de magia, pero finalmente no se celebrará.

Los barrios se mantienen

No todas las celebraciones se han suspendido. Algunas asociaciones vecinales han decidido mantener sus actividades, aunque adaptándolas al contexto de duelo que vive el país.

Es el caso de la ruta infantil de Samaín de Os Mallos. La asociación de vecinos ha compartido un comunicado en el que traslada sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas del accidente ferroviario y explica los motivos por los que ha decidido seguir adelante con la propuesta.

"Sabemos que son momentos de luto y reflexión. Con todo, teniendo en cuenta la ilusión, las ganas y el trabajo que las niñas y niños de nuestro pueblo llevan depositando durante todo el año en la ruta de Samaín, decidimos mantener la actividad", señalan.

La entidad considera que los más pequeños merecen conservar su espacio de alegría, inocencia y encuentro, por lo que adaptará el ambiente de la ruta para que transcurra con el máximo respeto y sentido de comunidad.

También se mantienen las fiestas de barrio de Novo Mesoiro y las rutas organizadas por otras asociaciones vecinales, que han optado por continuar con sus planes.

En cualquier caso, la agenda de Halloween todavía podría sufrir cambios. Este medio permanece pendiente de nuevas cancelaciones a medida que avance el día y las entidades y organizadores comuniquen sus decisiones.

La política también se detiene

El luto oficial ha alcanzado también a la agenda política. El PSOE ha cancelado el acto de precampaña que estaba preparando para Pedro Sánchez en A Coruña durante este fin de semana, antes incluso de anunciarlo públicamente. La decisión se enmarca en la suspensión de los actos electorales del partido tras el accidente ferroviario.

También Alberto Núñez Feijóo ha suspendido su agenda pública vinculada a la tragedia y al duelo, en una jornada en la que las formaciones políticas han ido adaptando sus planes a las circunstancias.

Así, mientras algunas celebraciones infantiles y vecinales siguen adelante con cambios, las fiestas y los actos políticos se van cayendo de la agenda en señal de respeto por las víctimas y sus familias.