Regalos para los primeros 50 clientes, detergentes y suavizantes a 2,50 € la unidad y cientos de oportunidades para descubrir en una nueva tienda que abrirá sus puertas el viernes 30 de octubre en el polígono de Espíritu Santo

Cambre se prepara para la fiebre de los chollos: Llega Más por Menos, la tienda de oportunidades de Amazon

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¿Y si pudieras encontrar artículos para tu hogar, pequeños electrodomésticos, productos para tus mascotas y accesorios de automoción en una misma tienda, buscando siempre oportunidades para ahorrar? Esta es la propuesta con la que Más por Menos llega a Cambre el próximo viernes 30 de octubre.

La nueva tienda, especializada en oportunidades, liquidaciones y devoluciones de Amazon, abrirá sus puertas en la calle Nobel, número 27, en el polígono de Espíritu Santo, con una propuesta dirigida a quienes disfrutan descubriendo productos interesantes y aprovechando buenos precios.

La idea es sencilla: entrar para buscar una oportunidad y terminar descubriendo muchas más.

Regalos para los primeros 50 clientes y ofertas especiales de inauguración

La apertura llegará acompañada de promociones pensadas para atraer a los amantes de los chollos.

Una de las ofertas destacadas será la de detergentes y suavizantes: dos unidades por solo 5 euros, una oportunidad para ahorrar en productos de uso cotidiano.

Pero hay más. Los 50 primeros clientes que realicen una compra de al menos 20 euros recibirán un regalo asegurado. Una promoción especial para celebrar la llegada de la tienda y dar la bienvenida a sus primeros visitantes.

Menos por Más, en Cambre. Cedida

Del hogar a las mascotas: una tienda para descubrir en cada visita

Más por Menos apuesta por reunir diferentes categorías en un mismo establecimiento. Entre sus productos habrá artículos para el hogar, pequeño electrodoméstico, accesorios y productos para mascotas y artículos de automoción, además de otras oportunidades que los clientes podrán descubrir directamente en la tienda.

Su concepto se basa en las liquidaciones y los productos procedentes de devoluciones de Amazon, con una oferta variada para quienes buscan alternativas de compra y quieren aprovechar las oportunidades disponibles en cada momento.La propuesta invita a recorrer sus secciones sin una lista de compra cerrada: nunca se sabe qué artículo puede convertirse en el próximo gran hallazgo.

Viernes 30 de octubre: cita con las oportunidades en Cambre

La inauguración se celebrará el viernes 30 de octubre de 2026, con apertura al público de 10:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:30 horas.

Dónde: calle Nobel, número 27, polígono de Espíritu Santo, Cambre, A Coruña.

Una vez inaugurado, el establecimiento abrirá de martes a sábado, de 10:30 a 14:00 y de 15:00 a 19:30 horas.

Con su llegada, Más por Menos quiere convertirse en un nuevo punto de referencia para quienes buscan oportunidades de compra en Cambre y en el área de A Coruña.

La cita está marcada: el viernes 30 de octubre, Cambre estrena una nueva dirección para quienes disfrutan buscando, comparando y encontrando oportunidades.