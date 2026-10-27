La plaza José Sellier de A Coruña vuelve a hacerse con las fiestas: Halloween empieza al mediodía

En A Coruña, Halloween no tiene por qué esperar a que anochezca. La plaza José Sellier volverá a convertirse este sábado en punto de encuentro para quienes quieran disfrutar de una jornada de fiesta al aire libre, con música y gastronomía desde el mediodía. Una vez más, varios de los locales de la zona unen fuerzas para dar vida a este rincón de la ciudad, que vuelve a hacerse con las fiestas locales.

La Urbana, Bodega Martirio, Bar Tracio, A Buserana y Zócalo Mexcalería preparan una jornada especial para el 31 de octubre, con una propuesta que busca animar la plaza durante buena parte del día y ofrecer una alternativa a las celebraciones nocturnas habituales de Halloween.

La idea es sencilla: aprovechar las horas de luz para salir a tomar algo, comer y disfrutar de la música sin tener que esperar a la noche. Será, además, la primera vez que estos establecimientos organicen conjuntamente una fiesta de Halloween con este formato.

La programación arrancará a las 14:00 horas con Electroaperitivo Petroni, una sesión musical patrocinada por la marca de aperitivo que pondrá ritmo a la hora del vermú. A las 18:00 horas tomará el relevo DJ Cés y, a partir de las 21:30 horas, será DJ Kástor quien cierre la programación musical.

Cartel de la fiesta de Halloween de la plaza José Sellier Cedida

Durante toda la jornada, los establecimientos participantes ofrecerán su propuesta gastronómica en horario ininterrumpido. Así, quienes se acerquen a la plaza podrán comer, tomar algo o disfrutar de las sesiones musicales sin necesidad de ajustarse a una única hora.

Desde la organización aseguran que la celebración tampoco pretende competir con las fiestas nocturnas que se organizan en otros puntos de A Coruña. La intención es ofrecer otra forma de vivir Halloween, empezando antes y aprovechando la posibilidad de disfrutar de la música al aire libre.

Hacer barrio

Detrás de esta iniciativa está también la apuesta de los negocios por dinamizar la plaza José Sellier y convertirla en un lugar de encuentro. No es la primera vez que los establecimientos de la zona colaboran para organizar actividades y dar ambiente a este espacio, aunque sí será su primera fiesta conjunta de Halloween con este formato.

La cita llega, además, con la intención de hacerse un hueco en el calendario de ocio de la ciudad. Si las previsiones meteorológicas acompañan, la plaza podrá disfrutar de una jornada con temperaturas suaves y sin lluvias, el escenario ideal para alargar el vermú y enlazarlo con la música de la tarde.

Este sábado, por tanto, quienes quieran celebrar Halloween en A Coruña podrán empezar mucho antes de que caiga la noche. En la plaza José Sellier, el plan arranca a las 14:00 horas y promete música, comida y ambiente festivo hasta última hora.