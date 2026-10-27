Ha llegado a Action el mueble de almacenaje más versátil de la temporada: 18,95 euros y en 4 colores

A veces nos falta espacio de almacenamiento en casa, pero no queremos comprar más muebles que ocupen demasiado y den una sensación de carga visual. Para estos casos, una solución es apostar por productos que, a simple vista, no parecen muebles de almacenaje, pero que ayudan a mantener el orden y guardar los objetos que están desperdigados.

Una de las mejores opciones es hacerse con un puf con espacio de almacenaje en su interior. Así, además de contar con un asiento extra, tienes donde guardar todas esas cosas que siempre quedan a la vista. Y, como no, en Action tienes opciones para todos los bolsillos y de gran calidad.

En 4 colores y por 18,95 euros

Si te cansaste de tener objetos desperdigados por casa y necesitas un lugar donde guardarlos, pero no quieres llenar tu vivienda de muebles que recarguen el ambiente, en Action tienen una solución que te va a encantar. Se trata de un puf de almacenamiento que combina diseño, funcionalidad y versatilidad, y que es perfecto para mantener el orden.

Además, es ideal para diferentes rincones del hogar. Puedes colocarlo en el salón para guardar mantas, mandos a distancia o revistas; en el dormitorio, para tener a mano esos objetos que siempre tienes sobre tu mesilla de noche; o incluso en la entrada, donde te vendrá genial para dejar los zapatos o esos accesorios que más usas en el día a día.

Puf de almacenamiento. Ref: 3224002 Action

Fabricado con madera MDF y poliéster, está disponible en cuatro colores diferentes, beige, marrón, gris topo y blanco, por lo que es perfecto para la gran mayoría de viviendas con independencia de tu tipo de decoración, ya que encaja fenomenal tanto en viviendas más minimalistas como en otras más cargadas.

También sirve como mesa auxiliar

Por si fuera poco, uno de los mejores detalles de este puf es que también sirve como mesa. Su tapa es de doble cara, de tal forma que, por un lado, cuenta con una superficie suave ideal para sentarse, mientras que por el otro tiene una superficie de madera que funciona como una mesa auxiliar súper práctica.

Además, si en algún momento no lo necesitas o te estorba, debes tener en cuenta que es plegable, lo que te facilita el poder guardarlo sin problema siempre que así lo necesites. Esto es algo muy importante a tener en cuenta si tu vivienda es pequeña y algún día necesitas más espacio libre.

Según la información que ofrece Action, tiene unas medidas de 70x11x39 centímetros, por lo que es una opción súper práctica y versátil para mantener el orden y aprovechar el espacio al máximo. No dudes en ir a tu tienda más cercana y hacerte con tu puf de almacenamiento cuanto antes.