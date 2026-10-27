A Coruña reúne a figuras internacionales de la belleza en la gala de Miss Grand Galicia 2026

A Coruña acogerá este sábado 31 de octubre una nueva edición de Miss Grand Galicia, una cita que combinará moda, belleza y actividades de carácter social. El Hotel Meliá María Pita será el escenario del Fashion Show & Welcome Ceremony, que comenzará a las 17:00 horas y reunirá a las candidatas del certamen junto a profesionales del sector y representantes de Miss Grand Spain.

Entre las invitadas destaca Aitana Carolina Jiménez, Miss Grand Spain 2025 y segunda finalista de Miss Grand International. También está prevista la asistencia de representantes de 720 Agencia Creativa, productora del certamen nacional, y de Vicente Jiménez, director nacional de Miss Grand Spain, además del culturista y empresario Miguel Cerezo.

La jornada arrancará con un desfile en el que las candidatas lucirán las propuestas de cuatro firmas gallegas: My Vintage Clothes, Nua Nu, Doré Novias y Tul Novias. La pasarela incluirá diferentes estilos de moda, desde prendas para ocasiones especiales hasta diseños de ceremonia y vestidos nupciales.

Premios y una nueva representante gallega

Tras el desfile tendrá lugar la presentación oficial de las candidatas, que realizarán su primera aparición con vestidos de gala. La programación continuará con los Grand Awards, unos reconocimientos con los que la organización pretende distinguir a profesionales vinculados a la moda, la belleza, la comunicación y el deporte, así como a colaboradores del certamen.

Otro de los momentos destacados será la elección por designación directa de Miss Grand Costa Gallega 2026. La identidad de la representante se mantiene en secreto hasta el acto del sábado, cuando se dará a conocer quién asumirá el título con el objetivo de participar en Miss Grand Spain 2027.

La organización también pondrá el foco en la preparación de las candidatas, que comenzaron su formación en junio. Durante estos meses han participado en actividades de oratoria, maquillaje, peluquería, técnicas de pasarela y desarrollo personal, con el propósito de mejorar sus habilidades comunicativas y ganar confianza ante el público.

Una iniciativa contra la violencia

La cita servirá además para presentar oficialmente Stop the War and Violence Galicia, una asociación con sede en A Coruña que busca promover entre los jóvenes valores como la paz, la igualdad, el respeto y el rechazo a cualquier forma de violencia.

El proyecto toma como referencia el lema internacional de Miss Grand International y pretende aprovechar la visibilidad del certamen para acercar estos mensajes a las nuevas generaciones. La organización plantea así combinar la preparación de las participantes con actividades de sensibilización social y fomentar que las candidatas tengan un papel activo en la transmisión de estos valores.

El encuentro finalizará con una cena de gala en la que se entregarán los premios de esta edición. Con esta convocatoria, Miss Grand Galicia busca reunir en A Coruña a representantes del sector de la moda y la belleza y dar visibilidad tanto a las firmas participantes como a las iniciativas sociales vinculadas al certamen.