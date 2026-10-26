Ya es oficial: estos son los dos pueblos gallegos candidatos a ser iluminados por Ferrero Rocher esta Navidad 2026

La Navidad está a la vuelta de la esquina y eso solo puede significar una cosa: Ferrero Rocher ya ha anunciado los municipios candidatos de su popular campaña 'Juntos brillamos más'.

En total, 34 localidades optan a convertirse en el escenario de la iniciativa, que cada año ilumina las calles del municipio ganador. Entre los candidatos de esta edición hay dos representantes gallegos: Betanzos (A Coruña) y Mondoñedo (Lugo).

Betanzos y Mondoñedo, candidatos a ser iluminados por Ferrero Rocher

Betanzos y Mondoñedo son los municipios elegidos para presentar a Galicia en esta nueva edición de 'Juntos brillamos más', una iniciativa que busca llevar la magia de la Navidad a más rincones que nunca, poniendo en valor el patrimonio, las tradiciones y el talento local de cada región.

Mientras que Betanzos es considerado uno de los rincones más mágicos para disfrutar de la Navidad, destacando por su gran despliegue de luces LED por sus plazas y calles históricas, Mondoñedo se transforma en un rincón de cuento que también deslumbra en esta época del año.

Iluminación navideña en Betanzos. Concello de Betanzos

"Este bello municipio medieval coruñés destaca por su casco histórico monumental, su gran patrimonio gótico y tradiciones como Os Caneiros, una festiva y singular romería fluvial". Así describe Ferrero Rocher a Betanzos.

Una escapada navideña perfecta en Galicia mondonedo.net

Sobre Mondoñedo, destaca lo siguiente: "Enclavada entre montañas, esta villa episcopal lucense hace gala de una imponente catedral y de su casco histórico realmente cuidado".

Betanzos y Mondoñedo no lo tendrán tan fácil de cara a convertirse en ganadores de la campaña 'Juntos brillamos más', ya que compiten con otros 32 candidatos de distintos puntos de España. Estos son todos los nominados:

Andalucía: Olvera (Cádiz) y Cazorla (Jaén)

(Cádiz) y (Jaén) Aragón: Albarracín (Teruel) y Daroca (Zaragoza)

(Teruel) y (Zaragoza) Asturias: Llanes y Nava

y Cantabria: Reinosa y Potes

y Castilla-La Mancha: Almagro (Ciudad Real) y Alcaraz (Albacete)

(Ciudad Real) y (Albacete) Castilla y León: Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Candeleda (Ávila)

(Salamanca) y (Ávila) Cataluña: Besalú (Girona) y Montblanc (Tarragona)

(Girona) y (Tarragona) Madrid: Los Molinos y Buitrago del Lozoya

y Comunidad Valenciana: Bocairent (Valencia) y Sant Mateu (Castellón)

(Valencia) y (Castellón) Extremadura: Olivenza (Badajoz) y Coria (Cáceres)

(Badajoz) y (Cáceres) Galicia: Betanzos (A Coruña) y Mondoñedo (Lugo)

Islas Baleares: Sant Francesc Xavier (Formentera) y Muro (Mallorca)

(Formentera) y (Mallorca) Islas Canarias: Buenavista de Norte (Tenerife) y Villa de Mazo (La Palma)

(Tenerife) y (La Palma) La Rioja: Nájera y Alfaro

y Navarra: Elizondo y Estella-Lizarra

y País Vasco: Orduña (Bizkaia) y Labastida (Álava)

(Bizkaia) y (Álava) Región de Murcia: Cehegín y Aledo

Votaciones y cuándo se anuncia el ganador

La competición de este 2026 se desarrollará en varias fases de votación.

Primero, se seleccionarán los 17 municipios que hayan ganado sus respectivos duelos regionales. El 20 de noviembre se anunciarán los 5 pueblos finalistas y el 7 de diciembre se comunicarán las dos localidades que disputarán la victoria.

El nombre del municipio ganador de la decimotercera edición de la campaña 'Juntos brillamos más' se conocerá el 14 de diciembre.