Aterriza en Galicia la exposición de dinosaurios que ya han visitado más de 400.000 personas: "Réplicas a escala real"

Una experiencia única para toda la familia. Esa es la propuesta de la nueva exposición de dinosaurios Criaturas jurásicas.

La muestra aterrizará en O Burgo, en Culleredo (A Coruña), el próximo 31 de octubre y permanecerá abierta durante más de 20 días, hasta el 21 de noviembre.

Más de 40 dinosaurios y réplicas animatrónicas

Varios millones de años después de su extinción, los dinosaurios siguen cautivando tanto a niños como a adultos por igual.

Prueba de ello es el parque de dinosaurios Terra Núblar, en Outeiro de Rei (Lugo), y las numerosas exposiciones de estas misteriosas criaturas, como Criaturas jurásicas.

El paseo marítimo de O Burgo acogerá esta gran muestra con decenas de réplicas de dinosaurios animatrónicos a tamaño real y una zona rider donde galopar a lomos de un Tyrannosaurus rex.

Tras visitar Aranda de Duero, Zamora y otros puntos de España, como Avilés y Medina del Campo, Criaturas jurásicas hará una parada en O Burgo para que vecinos y visitantes puedan adentrarse en el fascinante mundo de los dinosaurios.

Considerada por muchos como "la mejor exposición de dinosaurios de España", la muestra contará con más de 40 dinosaurios y réplicas en movimiento para ofrecer una experiencia inmersiva a visitantes de todas las edades.

Además, el evento incluirá numerosos espacios temáticos. Tal y como detallan en su página web, estas son las diferentes zonas que se podrán visitar en la exposición:

Castillos hinchables tematizados

Zona de paleontología : "Siéntete como un paleontólogo por un día desenterrando esqueletos de dinosaurios"

: "Siéntete como un paleontólogo por un día desenterrando esqueletos de dinosaurios" Gran colección de fósiles

Zona de dibujo: "Da rienda suelta a tu lado más artístico coloreando dibujos de tu dinosaurio favorito"

Zona de cine con un gran documental proyectado en una pantalla gigante

Zona rider: "¿Te atreves a galopar a lomos de un dinosaurio? Conviértete por un día en un explorador"

Horarios y precios

La exposición Criaturas jurásicas permanecerá abierta entre el 31 de octubre y el 21 de noviembre, jueves y viernes, en horario de 17:00 a 21:00 horas, y sábado y domingo, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Estas son todas las fechas disponibles:

Sábado, 31 de octubre

Domingo, 1 de noviembre

Jueves, 5 de noviembre

Viernes, 6 de noviembre

Sábado, 7 de noviembre

Domingo, 8 de noviembre

Jueves, 12 de noviembre

Viernes, 13 de noviembre

Sábado, 14 de noviembre

Domingo, 15 de noviembre

Jueves, 19 de noviembre

Viernes, 20 de noviembre

Sábado, 21 de noviembre

La entrada de adulto tiene un precio de 9 euros por persona, mientras que la infantil ----para niños entre 2 y 12 años-- cuesta 7. Los menores de 2 años pueden acceder de forma totalmente gratuita.

"Con la entrada infantil obtendrá una ficha para un acceso a los castillos hinchables (un turno de 10 minutos) o un turno en la zona de Realidad Virtual", informa la organización.