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O videopodcast 'Café con Xoias' reivindica o papel emocional das xoias en Galicia
Das redes sociais ás présas, da identidade ás tradicións: a xoiaría galega abre conversas inesperadas en 'Café con Xoias' e leva as súas historias ás rúas de Galicia
Estamos máis conectados ou máis sós? Vivimos para nós ou para os demais? E se o amor non fose para sempre? Parecen preguntas para unha conversa entre amigos, non para falar de xoiaría. Porén, son algúns dos temas de 'Café con Xoias', un videopodcast no que profesionais galegos sentan diante dun café para falar do que nos pasa, do que sentimos e do que escollemos levar posto.
Quizais aí estea a clave: unha xoia nunca é só o que se ve. Pode falar dunha relación, dunha etapa da vida, dunha persoa que xa non está ou de alguén que quere expresar a súa propia identidade. É pequena, pero ás veces concentra unha historia enorme.
Un podcast de xoiaría no que se fala de case todo
Ao longo de seis episodios, 'Café con Xoias' reúne catro voces do sector para saír do discurso habitual sobre materiais, pezas e tendencias. Odile Cano, deseñadora e xoieira, parte dunha contradición moi recoñecible: como é posible sentirse só nun mundo hiperconectado? A través das redes sociais e da tecnoloxía, a conversa achégase á necesidade de manter relacións auténticas.
Isabel Suárez, xoieira e deseñadora, atrévese con preguntas igual de persoais: que significa hoxe o amor, como cambian as relacións e canto pesan as expectativas alleas nas decisións que tomamos. Luis González Bahamonde, creador de Ardentia, pon sobre a mesa outra preocupación cotiá: as présas e ese tempo que sempre parece faltar.
Con José Fernández, de Le Carré, a conversa achégase á moda e a unha cuestión que todos resolvemos cada mañá diante do armario: que di de nós o que levamos posto? Isabel Suárez e José Fernández comparten, ademais, unha conversa sobre as tradicións e aquilo que paga a pena conservar.
Non hai respostas pechadas nin un catálogo que percorrer. Hai profesionais que falan de asuntos actuais desde a súa experiencia e que, ao facelo, amosan unha xoiaría galega menos encadrada en tópicos: vinculada ao deseño e ao oficio, si, pero tamén á cultura, ás emocións e á vida cotiá.
Da pantalla á rúa
Esa idea — que unha xoia pode contar moito máis do que aparenta — tamén saíu ás rúas de Galicia. O Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia (COXGA) e a Federación Galega de Xoieiros impulsan, coa colaboración da Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, unha campaña de publicidade exterior cunha estética urbana, cores intensas e mensaxes que convidan a deterse un intre.
«Un bo agasallo conta unha historia». «Se é especial, que sexa para sempre». «Hai agasallos que non se gardan nunha caixa, gárdanse na memoria». Tres maneiras de formular a mesma pregunta: cando facemos un agasallo, que queremos que lembre a outra persoa?
E hai unha cuarta frase que introduce o momento do ano: «Antes do que pensas, xa é Nadal». A campaña adiántase ás compras de Nadal, pero a súa mensaxe vai máis alá de decembro. Propón volver mirar as xoiarías de proximidade como lugares nos que atopar pezas para celebrar, agradecer, lembrar ou, simplemente, darse un capricho.
O que permanece cando todo vai ás présas
Hai algo suxestivo en que unha campaña de xoiaría fale de memoria xusto cando vivimos rodeados de novidades que duran apenas un intre na pantalla. E en que un podcast do sector se permita debater se o amor é para sempre ou se estamos perdendo as tradicións.
As dúas propostas conflúen nun mesmo punto: mirar as xoias non unicamente como obxectos, senón como unha forma de expresar quen somos e que persoas ou momentos nos importan. Unha conversa que comeza cun café, continúa nas rúas e pode rematar na xoiaría do barrio. Porque ás veces o mellor agasallo non é o que máis chama a atención, senón o que aínda ten algo que contar moitos anos despois.
Escoita 'Café con Xoias': https://www.ivoox.com/en/podcast-cafe-xoias_sq_f13221299_1.html