Mario Casas, 40 años, sobre sus propiedades: "Tengo dos casas, un terreno, piso en Madrid... Soy un privilegiado"

Mario Casas (A Coruña, 1986) es uno de los actores más reconocidos del panorama audiovisual español. A lo largo de su trayectoria, ha protagonizado numerosas películas y series de éxito, una carrera que ha llevado a recibir, entre otros galardones, el premio Goya a Mejor Actor Protagonista por su papel en No matarás (2020).

Hace un año, el actor visitó el programa La Revuelta para presentar Escape, un thriller protagonizado por él. Como es habitual en el formato, el actor promocionó la película y se sumó al tono del programa, contestando, también, a las preguntas clásicas de David Broncano.

Patrimonio de unos 2 millones de euros

Aunque Mario Casas nació en A Coruña en 1986, se trasladó con su familia a Barcelona cuando tenía cinco años. A los 18, decidió mudarse a Madrid para estudiar interpretación y dar un impulso a su carrera como actor.

Pese a haber pasado gran parte de su vida fuera de Galicia, Casas mantiene un vínculo muy especial con su tierra natal y siempre que puede regresa a A Coruña, tal y como indicó él mismo en más de una ocasión. De hecho, el actor ha desvelado que nació y creció en Os Mallos, uno de los barrios más populares de la ciudad.

A lo largo de su trayectoria profesional, Mario Casas ha participado en cerca de medio centenar de producciones entre películas y series, consolidándose como uno de los actores más reconocidos a nivel nacional.

Si por algo destaca Casas es por su versatilidad interpretativa al asumir personajes muy diferentes. Desde el adolescente de A tres metros sobre el cielo hasta Francisco Boix, el fotógrafo y combatiente republicano español que sobrevivió al campo de concentración de Mauthausen y cuya historia se relata en El fotógrafo de Mauthausen, el actor ha explorado personajes muy diversos. También ha participado en comedias como Mi gran noche y, más recientemente, ha interpretado a un agente del CNI en Zeta.

Su trayectoria televisiva tampoco se queda atrás. Entre sus trabajos más conocidos destacan series como Los hombres de Paco y El barco, entre otros muchos.

Su extensa carrera plantea una cuestión que despierta curiosidad: ¿A cuánto asciende su patrimonio? El propio actor dio algunas pistas sobre su situación económica durante una de sus visitas a La Revuelta.

Durante esta cita en la que promocionaba Escape, película dirigida por Rodrigo Cortés con la producción ejecutiva de Martin Scorsese, Mario Casas se enfrentó a las preguntas clásicas de David Broncano. Entre ellas, una de las que más expectación genera: la relacionada con su patrimonio y la cantidad de dinero en el banco.

El actor se mostró algo reticente a la hora de ofrecer una cifra concreta y reconoció que no suele acumular mucho dinero en el banco, ya que prefiere destinar parte de sus ingresos a inversiones. "Intento invertir. No sé en qué he invertido la verdad.. Alguna casa, piso... Patrimonio total no sé", afirmó en el programa.

Broncano, sin embargo, trató de profundizar en la cuestión. Ante su insistencia, Casas detalló algunos de los bienes que posee: "Tengo una casa, otra casa, terreno comprado, piso en Madrid, pero en el banco no tengo mucho", respondió finalmente.

Tras escuchar su respuesta, Broncano afirmó: "Hay un buen dinero en total", a lo que Mario Casas no dudó en contestar: "Soy un privilegiado", afirmando que "a lo mejor" la suma de todo su patrimonio alcanza los dos millones de euros.