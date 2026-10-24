Virginia tiene un negocio de turismo rural en Viveiro (Lugo). Imagen retocada con IA Diego Revuelta (YouTube)

Virginia dejó Madrid para construir su propia aldea en el rural: "No cambiaría esto por volver a la ciudad"

Virginia tenía una vida tranquila en Madrid cuando una idea empezó a rondarle la cabeza: ¿y si se mudaba a Galicia para construir su propia aldea en el rural?

Tras darle muchas vueltas, decidió lanzarse a la aventura. Pero no construyó un lugar cualquiera, sino una aldea que parecía sacada de El Señor de los Anillos.

Virginia dejó Madrid para mudarse al rural gallego

Mientras algunos disfrutan de las grandes ciudades, con sus grandes centros comerciales y atascos diarios, otros optan por llevar una vida tranquila rodeada de naturaleza.

Es el caso de Virginia y su familia.

Esta mujer de mediana edad dejó Madrid para construir una aldea hobbit en el rural gallego.

"Cuando buscas emprender, y por fin logras ese proyecto tan deseado, acaba siendo eso: un tesoro. Y no solo quiero que sea mío, sino de todos", explica en un vídeo de YouTube para el canal de Diego Revuelta.

La conexión de Virginia con Galicia se remonta a la infancia, cuando viajaba con sus padres para pasar los veranos. "Mi padre era fan de la pesca deportiva y descubrió esta zona, en donde debía coger unos peces maravillosos", recuerda con cariño.

Años más tarde, decidió quedarse para siempre, enamorada de su gastronomía, naturaleza y vida más tranquila.

"De vez en cuando voy a Madrid", reconoce. "Cojo mis escaleras mecánicas, me estreso y digo: me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo".

Una aldea hobbit en Viveiro

Una de las cabañas del complejo 'Mi Tesoro' Mi Tesoro (Web)

Virginia formó una familia en Galicia y puso en marcha 'Mi Tesoro', una aldea hobbit situada en Viveiro (Lugo) donde sentirse como un auténtico hobbit de El Señor de los Anillos.

El complejo consta de tres casas rurales pensadas para desconectar y disfrutar de la naturaleza. Integradas bajo tierra, cuentan con todo lo necesario para aprovechar al máximo la escapada.

Preguntada por Diego Revuelta por la elección del entorno de Viveiro y no cualquier otro destino, Virginia señala que ya sabía que "era una zona idílica", que "se disfruta mucho".

El proyecto 'Mi Tesoro' comenzó con la construcción de las cabañas de madera tipo cueva y después le siguió una ardua lista de tareas: decoración, ambientación, promoción, etc.

A esta pequeña aldea hobbit acuden parejas, familias y "muchos frikis". "Ellos mismos se denominan frikis", aclara. También acontecen pedidas de manos y se celebran bodas, aniversarios y cumpleaños.

Los huéspedes son, en su mayoría, nacionales, pero la historia de las cabañas de la aldea hobbit en Galicia ha llegado a Portugal, Francia, Holanda, Ucrania, México, "un poco de todos lados".

Sobre los beneficios de vivir en el rural, Virginia destaca la tranquilidad. Piensa que el estrés no va con el lugar, sino con la persona. No obstante, vivir en un entorno como este ayuda a mantener en mínimos los niveles de estrés.

La vida con niños también es más fácil. "No tienes miedo de los coches y están continuamente descubriendo la naturaleza", apunta. Además, "hay mucha gente mayor que te cuenta cómo era su vida, son conocimientos que enriquecen".

"Esto es un paraíso, la mayor felicidad"

Ismael, el hijo mayor de Virginia, afirma que 'Mi Tesoro' "es un paraíso, la mayor felicidad, la mayor herencia que nos ha dejado mi madre".

Destaca el simple hecho de poder respirar aire fresco y estar en contacto con la naturaleza.

"Aparte del servicio de alojamiento, ofrecemos también actividades, como paseos a caballo, paseos en embarcación por la ría de Viveiro, alquiler de kayaks, paddle surf, bicicletas...".

Otra de las ventajas de vivir en el rural es el precio de la vivienda. A diferencia de las grandes ciudades, en Viveiro hay alquileres más baratos. "Un piso ronda los 350-450 euros".