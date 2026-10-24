Feijóo, 65 años, sobre su infancia: "Mi abuela tenía una tienda de ultramarinos y yo le ayudaba a poner los precios"

Poco queda de aquel Feijóo que nació en Os Peares (Ourense), un pueblo de pocos habitantes en el que pasaba los días "jugando en las calles del pueblo y ayudando en la tienda de la abuela". Hoy, ese niño es candidato a la presidencia del Gobierno y está inmerso en la precampaña electoral de cara a las elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre.

Hace menos de un año acudió al pódcast Media Power, en el que además de hablar de su proyecto político, también mencionó cómo fue su infancia y su adolescencia hasta llegar a iniciarse en el mundo de la política, opción que, en un principio, había rechazado.

"Mi primera formación es en el pueblo"

En su aparición en el citado pódcast, Feijóo repasó algunos episodios de su infancia y juventud que marcaron su manera de entender el esfuerzo, la responsabilidad y el servicio público. Aquel niño de Os Peares era feliz jugando en las calles de su pueblo, montando en bicicleta y ayudando a su abuela con la tienda, donde aprendió sus primeras dotes económicas.

Entre sus recuerdos de infancia se encuentran los días que pasó en la tienda de ultramarinos de su abuela, que tuvo que asumir la responsabilidad de ese negocio al quedarse viuda antes de cumplir los 50 años y con ocho hijos a su cargo.

Su abuelo había tenido una panadería y una tienda de ultramarinos, pero, tras su fallecimiento, la abuela se hizo cargo de la tienda, mientras uno de sus tíos, el hermano mayor de su madre, se ocupó de la panadería.

"Mi abuela tenía una tienda de ultramarinos muy modesta. (...). Yo ayudaba a mi abuela en la tienda. Recuerdo que mirábamos las facturas y poníamos el precio a las cosas. Ahí es cuando empecé a ver que los ingresos y gastos deben de coincidir, como mínimo", indica.

Así pasaba sus días hasta que, el mismo día que cumplió diez años, se marchó a un internado marista en León. Tras dejar el internado a los 13 años, a sus catorce se trasladó a Ourense para continuar estudiando con los maristas.

Años más tarde estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela con el objetivo de preparar las oposiciones de judicatura, las cuales comenzó en agosto de 1985, pero algo en su vida le hizo cambiar por completo su rumbo: su padre se quedó en el paro.

"Mi padre se queda en el paro cuando empiezo a preparar una oposición de judicatura. Eso es un impacto existencial. Tu padre de repente no tiene trabajo, no sale de casa, eso te impacta, te sobrecoge. Y ahí te das cuenta de la importancia del esfuerzo y la superación", señala.

Decidió cambiar de oposición y presentarse a una convocatoria de letrados de la Consellería de Facenda e Administración de la Xunta de Galicia, la cual aprobó tras un año de preparación y con la que comenzó a trabajar a sus 23 años.

Su siguiente trabajo fue su inicio en el mundo de la política, concretamente, como Secretario General número 2 en la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes, cargo que en un principio había rechazado, pero que finalmente decidió aceptar. Desde ese momento, comenzaría su trayectoria en política.