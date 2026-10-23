Gabriel, dueño de Chispas, en A Coruña: "Poner calabazas está bien para una guardería, pero para una tienda de adultos..."

Gabriel regenta Chispas desde su traspaso y cada Halloween nos sorprende con su creatividad para decorar el escaparate de su tienda.

Para él, esta estética visceral y cruda es algo casi normal y se asombra más bien porque "la gente se escandaliza con esto porque tiene mucha sangre, pero no con los niños de Gaza, por ejemplo", cuenta en declaraciones a Quincemil. Y es que, mientras estamos allí, un hombre mayor se para a mirar detenidamente el escaparate con cara de asombro y algo de recelo.

Ya en ediciones pasadas de Halloween el escaparate de Chispas ha llamado la atención por ser diferente y algo gore. Pero es que "poner cuatro murciélagos y cuatro calabazas está bien para una guardería, pero para una tienda de adultos..." explicaba Gabriel respecto al montaje sangriento y aterrador que escoge instalar año tras año.

Todo hecho a mano

Además, está todo hecho por Gabriel, que explica que ha podido pasar casi un día entero dando forma y decorando los elementos que forman la escena de este año, "pero cuando algo te gusta..." dice encogiéndose de hombros.

Sobre todo, explica, "poner la sangre en las máscaras me llevó tiempo, porque no son muy buenas y no la cogían, incluso me quedé alguna noche". Y es que no falta nada en esta especie de carnicería humana que nos ha preparado para pasar miedo: caras humanas desolladas, extremidades amputadas y mucha, mucha sangre. Todo, por supuesto, falso.

Y a la entrada de Chispas nos recibe nada más y nada menos que Donald Trump. O al menos una parte de él. La cabeza del presidente de Estados Unidos reposa en un expositor con electrodos en la frente al modo de la silla eléctrica. Gabriel explica que esta instalación se le ocurrió a las 3 de la mañana. "Tengo que dormir más, que si no, mira lo que se me ocurre" comenta entre risas.

Reacciones de todo tipo

Sobre las reacciones de la gente, explica que, hay de todo, incluso "van varias personas que me dicen que se parece a Ayuso" dice señalando uno de los maniquíes con sangre y un cuchillo en la mano, "pero no era la idea, tendré que teñirle el pelo".

Desde luego, no hay un escaparate de Halloween que genere más reacciones positivas y negativas en toda la ciudad. Estaremos atentos a lo que la creatividad de Gabriel nos trae en el futuro.