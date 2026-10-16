Marisa Berenson, icono de la moda y el cine, protagonizará la próxima charla de la Fundación MOP en A Coruña

La Fundación MOP recibirá el próximo lunes 26 de octubre a una de las grandes figuras de la moda y el cine del siglo XX. Marisa Berenson protagonizará una nueva edición de las MOP Talks en el Centro MOP del Muelle de Batería de A Coruña, en un encuentro en el que repasará su trayectoria profesional junto al historiador del arte Björn Dahlström. La cita comenzará a las 19:00 horas y concluirá con la firma de ejemplares de su libro Marisa Berenson: A Life in Pictures.

Nacida en Nueva York y nieta de la diseñadora Elsa Schiaparelli, Berenson ha desarrollado una carrera de más de seis décadas en las que ha trabajado con algunos de los nombres más reconocidos de la moda y la cinematografía internacional. Su proyección llegó a finales de los años sesenta, impulsada por Diana Vreeland, entonces una de las figuras más influyentes del mundo editorial de la moda.

Durante aquellos años se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de las pasarelas y las revistas. Su trayectoria la llevó a colaborar con diseñadores como Yves Saint Laurent, Valentino y Azzedine Alaïa, además de posar ante fotógrafos de referencia como Richard Avedon, Irving Penn, David Bailey y Helmut Newton.

Su salto al cine llegó cuando se encontraba en pleno apogeo como modelo. El director italiano Luchino Visconti la eligió para participar en Muerte en Venecia (1971), una de las películas más reconocidas de su filmografía. Un año después, Bob Fosse le dio el papel de Natalia Landauer en Cabaret (1972), interpretación que le valió el premio a mejor actriz de reparto del National Board of Review, además de sendas nominaciones a los Globos de Oro y los premios BAFTA.

En 1975 volvió a trabajar en una producción cinematográfica de gran repercusión internacional con Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, donde interpretó a Lady Honoria Lyndon. A lo largo de su carrera también participó en proyectos dirigidos por cineastas como Blake Edwards, Clint Eastwood y Luca Guadagnino, consolidando una trayectoria que une el universo de la moda con el del cine.

Entradas gratuitas desde el 19 de octubre

El encuentro con Berenson tendrá lugar en la primera sala de la nave del Centro MOP. La asistencia será gratuita, aunque será necesario reservar previamente una entrada a través de la página web de la Fundación MOP. La organización pondrá a disposición del público un total de 200 localidades, con un máximo de dos entradas por persona.

Las reservas se abrirán el lunes 19 de octubre a las 11:00 horas. Durante el proceso de obtención de las entradas, los asistentes podrán reservar también un ejemplar del libro Marisa Berenson: A Life in Pictures, editado por Rizzoli, con un descuento del 25%. Los ejemplares adquiridos mediante esta opción podrán ser firmados por la actriz al finalizar la conversación.

Esta nueva edición de las MOP Talks servirá como antesala de la reapertura del Centro MOP, prevista para el 21 de noviembre. Ese día se inaugurará la exposición David Sims: The Hamster Becomes The Problem, dedicada al fotógrafo británico y que podrá visitarse hasta el 1 de mayo de 2027.