Andrés Díaz protagonizará una charla gratuita en Cuatro Caminos de A Coruña este sábado

El atleta coruñés conversará con Jesús Suárez sobre su trayectoria deportiva y personal en una nueva edición de As Charlas do Xerión, el 17 de octubre a las 18:30 horas

El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña acogerá este sábado, 17 de octubre, a las 18:30 horas, una nueva edición de As Charlas do Xerión. El protagonista será el atleta coruñés Andrés Díaz, que compartirá con el público los momentos que marcaron su carrera y su vida en una conversación conducida por Jesús Suárez.

El encuentro se celebrará en la primera planta del centro comercial, con entrada gratuita y abierta a todo el público. La propuesta permitirá acercarse a uno de los grandes nombres del atletismo gallego desde una perspectiva que irá más allá de sus resultados en las pistas.

Díaz alcanzó uno de los grandes hitos de su carrera el 24 de febrero de 1999, cuando estableció el récord de Europa de 1.500 metros en pista cubierta en El Pireo, Grecia, con una marca de 3:33,32. Aquel registro se mantuvo como plusmarca continental hasta 2021 y como récord de España hasta 2023.

La vida más allá de los récords

Sus primeros pasos en el atletismo, el camino hacia la élite internacional y las decisiones personales que acompañaron ese recorrido serán algunos de los asuntos de la conversación. También habrá espacio para abordar las derrotas, las renuncias y la presión de competir al máximo nivel.

La charla pondrá el foco en lo que supone dedicar buena parte de la vida a mejorar unas décimas de segundo y en cómo cambia la relación con el deporte cuando termina la etapa competitiva. El objetivo es conocer las experiencias y los aprendizajes que hay detrás de una trayectoria marcada por la exigencia.

Ese acercamiento personal es el hilo conductor de As Charlas do Xerión, un ciclo en el que Jesús Suárez recorre las vivencias profesionales y personales de sus invitados a través de conversaciones cercanas y espontáneas.

La cita de este sábado ofrecerá así una oportunidad para escuchar a Andrés Díaz en su ciudad y conocer una faceta menos visible del deportista que llevó el mediofondo gallego a la élite internacional.