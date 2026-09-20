Spiderman sorprende a un creador de contenido en A Coruña: "Lo más surrealista que me he encontrado"

"Lo más surrealista que me he encontrado por las ciudades de España". Así comienza el vídeo que Senén Morán, periodista y creador de contenido asturiano con más de 260.000 seguidores en Instagram, ha compartido después de encontrarse con Spiderman en pleno centro de A Coruña.

El creador estaba dando una vuelta por la ciudad cuando se topó con el superhéroe encaramado al Obelisco. "¿Alguien me puede explicar qué hace Spiderman en medio de A Coruña?", se pregunta mientras reconoce que el muñeco "está muy logrado".

Pero la sorpresa no termina ahí. Al fijarse un poco más, descubre que Batman también forma parte del paisaje coruñés, subido al edificio del Banco Pastor. "A Coruña es la ciudad más segura de España", bromea Morán mientras intenta entender la escena.

Lo cierto es que los dos superhéroes llevan años formando parte de la ciudad. Spiderman se instala cada verano en el Obelisco con motivo de Viñetas do Atlántico, el festival internacional de cómic de A Coruña. Aunque la cita ya ha terminado, las figuras permanecen durante meses en sus ubicaciones antes de ser retiradas.

Y no solo Spiderman. Superman, situado en el acceso a Alfonso Molina, también continúa todavía en su sitio, por lo que los superhéroes siguen formando parte del paisaje de A Coruña semanas después de que haya terminado el festival.

El vídeo de Morán se ha hecho viral en apenas seis horas, acumulando miles de reproducciones y mostrando desde fuera una de esas escenas que para los coruñeses ya forman parte del paisaje, pero que para quien visita la ciudad por primera vez pueden resultar, cuanto menos, sorprendentes.