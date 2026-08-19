Donato, ex futbolista del Dépor, tras su percance en una playa de Oleiros (A Coruña): "Muchas gracias de corazón"

Seguro que son muchos los coruñeses que se han cruzado alguna vez con Donato. La leyenda brasileña del Real Club Deportivo de A Coruña lleva años viviendo en la ciudad, de la que se enamoró durante su etapa como futbolista del conjunto blanquiazul.

Hace unas horas, el que fuera uno de los grandes protagonistas de la época del SuperDépor, compartió en sus redes sociales un vídeo para agradecer la ayuda de varias personas que le echaron una mano tras vivir un percance en la playa de Bastiagueiro, en Oleiros (A Coruña).

"¡Dios os bendiga!"

En el día de ayer, Donato publicó un vídeo en sus redes sociales para agradecer a todas aquellas personas que le ayudaron después de perder el móvil en la playa de Bastiagueiro, en Oleiros. Según relató el ex futbolista del Dépor, tras haber grabado un vídeo para sus amigos de Brasil mientras corría por la arena con su mujer, se dio cuenta de que había extraviado su teléfono.

La situación, que podía haber acabado en un disgusto, terminó con final feliz gracias a la ayuda de varias personas con las que tuvo la suerte de encontrarse.

Por suerte para Donato, todas las personas que le ayudaron resultaron ser muy amables. Según cuenta el propio exjugador blanquiazul, unas jóvenes incluso le dejaron utilizar su teléfono móvil para realizar varias llamadas y tratar de localizar el suyo. Finalmente, descubrió que el dispositivo había sido encontrado y depositado en el puesto de socorrismo de la playa.

"Una carrerita despacito por la playa de Bastiagueiro, después de grabar el vídeo para mis amigos en Brasil, perdí mi teléfono móvil. Quiero, a través de este vídeo, agradecer a las personas que lo encontraron y dejaron en el puesto de los socorristas. También a las chicas que amablemente me dejaron hacer unas llamadas desde su móvil. Muchas gracias de corazón a todos. ¡Dios os bendiga!", compartía Donato acompañando el vídeo en el que corre junto a su mujer.