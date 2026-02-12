La sardina ya está lista para su velatorio en A Coruña: el entierro será el 18 de febrero

La sardina ya está lista para ser velada. El Círculo de Artesanos (San Andrés, 36) acoge esta figura característica del Antroido coruñés, que se puede ver desde la calle y que protagoniza el tradicional Velatorio.

El velatorio de la sardina comenzará mañana viernes a las 23:00 horas en el Círculo de Artesanos. Un horario que se adelantará una hora el sábado, el lunes y el martes, para que quien quiera pueda velarla con calma antes del tradicional entierro.

Y es que el destino de la sardina es la playa de San Amaro, a donde llegará el miércoles 18 de febrero para despedir el Carnaval 2026. Lo hará después de la interpretación de Apropósito 2026: La última voluntad del carnaval en el Círculo de Artesanos, acto que arrancará a las 19:00 horas.

La sardina saldrá del lugar del velatorio a las 20:00 horas para ir a María Pita. Ahí, frente al ayuntamiento, se realizará el responso final a las 20:30 horas. Esta figura recorrerá a continuación las calles de la ciudad acompañada de los cánticos y las lágrimas de las plañideras para terminar en San Amaro.

Aquellas personas que quieran velarla, deben saber que los días y horarios en los que estará abierto son:

Viernes 13 a las 23:00 horas

Sábado 14 a las 22:00 horas

Lunes 15 a las 22:00 horas

Martes 17 a las 22:00 horas

El Antroido

A Coruña comenzó el pasado sábado con el concurso de comparsas, que ganó Monte Alto a 100. Conducido por el humorista David Amor, el concurso de música y letra otorgó el segundo premio a Pantaleón y el tercero a Os Maracos.

Xurxo Souto impartirá hoy en el Círculo de Artesanos una conferencia sobre el Antroido a las 19:00 horas, mientras que a las a las 20:00 horas el Archivo Histórico Municipal situado en la calle Durán Loriga acogerá un acto de homenaje a Ángeles Alvariño.

Mañana viernes será el inicio oficial de los días grandes del Carnaval con la Entroinización del dios Momo en el Campo da Leña, más en concreto en la Atalaia de San Roque.

El sábado será el turno del concurso de comparsas en las categorías de vestuario, coreografía, originalidad y carrozas. La comitiva arrancará a las 17:30 horas y recorrerá Juana de Vega, Plaza de Mina, Cantones y la plaza de María Pita.

El Martes de Entroido, festivo en A Coruña, contará con una programación concentrada en el Campo da Leña y la calle de la Torre, con los tradicionales concursos de disfraces y de choqueiros y choqueiras. Habrá, además, varios actos de homenaje.

El entierro de la sardina el miércoles marcará el fin de las celebraciones, que cuentan este 2026 con una amplia programación.