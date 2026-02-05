Oswaldo Digón y David Amor, protagonistas en Vigo y A Coruña de un espectáculo de humor "do país"

Vigo y A Coruña estallarán de risa con Oswaldo Digón y David Amor. Lo harán de la mano de los monólogos R, espectáculos "do país" que aterrizan este viernes en el Auditorio Mar de Vigo y el próximo, 13 de febrero, en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) de la ciudad herculina.

Los dos humoristas darán a conocer relatos vitales y muchas anécdotas que prometen desatar la carcajada de un público incondicional. El telón de los monólogos R se alzará de nuevo mañana a las 21:00 horas en el espacio vigués con el evento más reclamado del operador gallego: un espectáculo que, desde hace 18 años, conducido por actores y actrices muy populares, ha hecho reír a miles de personas de las cuatro provincias gallegas.

De esta forma, los monólogos R ofrecerán de nuevo humor "do país", esta vez con Digón y Amor, dos monologuistas de trayectoria muy destacada en el panorama del humor en Galicia.

Fake-news, tecnología, aeropuertos... y la vida misma

En In-Certo, Oswaldo Digón conversará con el público y se detendrá en esas cosas pequeñas (o no tanto) que todas y todos afrontamos en un día cualquiera. Las que nos convierten de alguna forma en héroes y en heroínas de nuestra propia vida.

El monologuista lucense hablará con humor, libertad, y una puesta en escena muy cuidada, del espíritu de nuestra época: el tsunami de la tecnología que llega de repente, las noticias falsas y los bulos (fake news), nuestras preocupaciones cotidianas...

Y lo hará, como siempre, con su estilo propio de cómico de stand-up, el que conecta con el público interactuando directamente, compartiendo observaciones y chistes sobre la vida para provocar risas a golpe de autenticidad, ritmo, lenguaje corporal y escritura ingeniosa.

Además, Digón rescatará sus dotes de improvisador teatral para contar historias diferentes que convierten sus espectáculos en únicos e irrepetibles.

Love está no aire

El pontevedrés David Amor sigue haciendo honor a su apellido artístico y regresa a Vigo con Love está no aire, el espectáculo 'más sincero del mundo' porque cuenta historias reales del humorista (no inventadas), lo que seguramente confirmará al público de los monólogos R mañana en Vigo, y el 13 en A Coruña.

"El pontevedrés con las manos más grandes" (y esto también es cierto) hablará de sus nuevas inquietudes y se detendrá en una de sus últimas pasiones: los aeropuertos. Por eso se preguntará, entre otras cosas, por qué la gente pasa sed mientras espera la llegada de su vuelo.

David Amor también hará un recorrido por la parrilla televisiva sin tocar el mando y explicará los motivos por los cuales David Amor nunca podrá ser Rafa Nadal. El objetivo, como siempre, relatar, parodiar, reflexionar y cuestionarlo todo para hacer pasar una tarde de diversión a la audiencia de los monólogos R.

En esta nueva edición habrá, además, alguna novedad inesperada que probablemente pillará desprevenido al público. Y hasta aquí se puede leer.

Humor "do país" de norte a sur

Digón y Amor llevarán sus espectáculos al auditorio de Palexco, en A Coruña, el próximo 13 de febrero, donde los asistentes podrán divertirse también desde las

21:00 horas con las ocurrencias de ambos actores gallegos en el marco de los monólogos R.

El aforo es limitado y para acudir es necesario contar con alguna de las invitaciones de R para clientes/as o con las conseguidas en los concursos de redes sociales.

Los monólogos R se organizan pensando especialmente en sus clientes con un formato definido (relato de una única persona en voz alta) que escoge desde 2008 para mantenerse cerca de su gente. Es una apuesta por el talento del país, por el ingenio y por el humor, una de las maneras más rápidas y eficaces de acortar distancias entre las personas.

Hasta la fecha, en formato presencial, cerca de 53.500 personas han asistido a los monólogos R, con espectáculos no solo en las siete principales ciudades gallegas (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo y Ferrol) sino también en otras muchas localidades de la comunidad como Viveiro, Vilalba, Ordes, Xinzo da Limia, Sarria, O Carballiño, Carballo, Ribadeo, Verín, Lalín, A Estrada, Melide, Noia, Allariz, As Pontes de García Rodríguez, O Barco de Valdeorras, Ponteceso (O Couto), Porriño, Cee, Boiro...

Todo ello con talento gallego: por los monólogos R han pasado actores, humoristas y monologuistas del territorio tan populares como Isi, Rober Bodegas, Marcos Pereiro, Federico Pérez (Fede), Javier Veiga, Víctor Grande, David Perdomo, Marita Martínez, Celso Sanmartín, Lucía Veiga, Marta Doviro, Carlos Blanco, Pepo Suevos, Xosé A. Touriñán, David Amor y Oswaldo Digón (los dos últimos en la presente edición y en anteriores).