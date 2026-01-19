Ya es oficial: A Coruña es finalista a 'Destino Nacional' en los Premios Condé Nast Traveler 2026

A Coruña es una ciudad inigualable y llena de vida. Combina historia, cultura, playas urbanas y una excelente gastronomía, protagonizada por los productos del mar, así como una animada vida nocturna.

Por estos motivos, y por muchos más, no es de extrañar que la ciudad herculina sea uno de los destinos favoritos para viajar, ya que su clima, aunque a veces lluvioso, resulta muy agradable tanto en invierno como en verano.

A Coruña, finalista a 'Destino Nacional' en los Premios Condé Nast Traveler 2026

La Torre de Hércules y la playa de As Lapas Shutterstock

Cada vez más personas eligen A Coruña para una escapada sin salir de España. La ciudad, bañada por el Atlántico, tiene mucho que ofrecer: desde planes culturales hasta eventos deportivos o recorridos históricos.

Todo ello ha hecho que Condé Nast Traveler haya puesto sus ojos en la ciudad. Tanto es así que la ha nominado en la categoría de 'Destino Nacional' en los premios que se celebran en junio de 2026.

La revista especializada en viajes y estilo de vida acaba de anunciar los finalistas a 'Destino Nacional e Internacional' de los Premios Condé Nast Traveler 2026, entre los cuales solo una ciudad gallega nominada: A Coruña.

Estos galardones, los más prestigiosos del mundo de los viajes, reconocen la excelencia en la industria a partir de las votaciones de sus lectores, que cada año votan a los mejores hoteles, resorts, y destinos nacionales e internacionales, entre otros.

Por primera vez en la historia de los premios y coincidiendo con la celebración de Fitur, la feria internacional que reúne a destinos de todo el mundo, Condé Nast Traveler ha adelantado en primicia los doce finalistas a 'Destino Nacional'. Estos son:

A Coruña

Cáceres

Costa del Sol

Girona

Huesca

Madrid

Mallorca

Navarra

Santander

Sevilla

Tenerife

Valladolid

El equipo editorial de Condé Nast Traveler España ha elegido A Coruña como finalista a Destino Nacional por "la herencia marinera que convive con una vida urbana vibrante y cosmopolita, y a la hora de sentarse a la mesa, la tradición dialoga con la innovación sin perder nunca de vista el sabor del mar".

Y añade: "Desde la Torre de Hércules hasta el último tramo del paseo marítimo: en A Coruña, el mar no es un paisaje, sino una presencia constante que marca el pulso de la ciudad. Extendida a lo largo de una estrecha península, la conocida como Ciudad de Cristal vive entre dos aguas: el puerto y las playas de Riazor y Orzán".

A Coruña tiene muchas razones para alzarse con el premio, pero conviene señalar que cuenta con grandes competidores, como Cáceres y su bello casco histórico, Tenerife y sus playas de arena negra, o Mallorca y sus aguas de color azul turquesa.

Tras este pequeño adelanto, la lista completa, con todas las categorías de hoteles habituales, estará disponible a mediados del próximo marzo para que los lectores puedan votar.