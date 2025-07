El carnyx sonará en A Coruña: Abraham Cupeiro, protagonista de As Charlas do Xerión el 16 de julio

A Coruña escuchará el próximo miércoles 16 de julio el sonido del carnyx. Este desconocido instrumento de viento cobrará vida gracias a Abraham Cupeiro (Sarria, 1980), protagonista de un nuevo encuentro de As Charlas do Xerión en la Delegación Territorial de la ONCE (Cantón Grande, 3).

"Algún día, hace 2.000 años, en las fragas húmedas de un bosque celta, un guerrero sopló en un largo tubo de bronce que terminaba en la cabeza de un jabalí. Su bramido hacía temblar ejércitos. Se llamaba carnyx. Y su sonido, durante siglos, caló en el viento de la historia. Hasta que llegó Abraham Cupeiro", señalan desde la organización.

Y es que será precisamente el artista gallego el encargado de hacer que el público cruce la puerta invisible que separa (y conecta) el presente del pasado. Reconocido por su inmensa labor en la recuperación y reconstrucción de instrumentos de la antigüedad, Abraham Cupeiro dará a conocer su trabajo en As Charlas do Xerión.

El joven hablará de cómo nace su amor por la música y de cómo un chico de Sarria se puso como meta devolver a la vida instrumentos que nadie recordaba. Una convicción que lo llevó con el paso de los años a grabar con las mejores orquestas del mundo y a poner su música en el cine de Hollywood.

Bajo el título Da praza de Sarria a Hollywood: o son que nos une, la charla permitirá a los asistentes conocer el sonido de aulós griegos, cornas gallegas o trompetas medievales. "Sonarán preguntas eternas: ¿Quiénes somos? ¿Qué sonidos nos hicieron pueblo? ¿La música es solo un arte o también memoria colectiva?", explica la organización.

As Charlas do Xerión se harán eco, de esta forma, de la tradición oral de los bardos, contando historias para que nada se pierda. De la mano de Abraham Cupeiro, el 16 de julio harán hablar al bronce y a la madera para recordar que todo lo que fuimos sigue vivo en los sonidos que heredamos.

El lugar elegido para este evento tan especial es el salón de actos de la Delegación Territorial de la ONCE en Galicia, ubicado en el Cantón Grande. As Charlas do Xerión darán comienzo a las 19:00 horas y son de entrada gratuita hasta completar aforo. "A veces, un solo soplo llega para devolverle la voz al silencio de los siglos".