El nuevo contrato de transporte urbano de Santiago de Compostela entrará en vigor el próximo 15 de diciembre pero, a dos semanas de que esto se produzca, son muchas las quejas de los usuarios por los retrasos y la anulación de frecuencias. Algo que la empresa atribuye a las averías de los vehículos, mientras que el concello ha comprobado mediante dos inspecciones que algunas podrían deberse a su rotulación para la nueva concesión.

El ayuntamiento firmó a mediados de septiembre el contrato (por 113,8 millones de euros y 13 años) con Monbus, que deberá ofrecer servicio de 16 líneas (10 de origen-destino y seis circulares) y tres alimentadoras del rural. Para ello, la empresa contará con 67 vehículos, de los que 18 serán eléctricos y 28 pasan al nuevo contrato desde el actual.

La puesta a punto de los buses podría estar detrás de los retrasos y anulaciones de algunas frecuencias, según explican los representantes de los trabajadores, que insisten en que entienden "perfectamente el malestar y la indignación de los usuarios" y denuncian "falta de información" por parte de la empresa.

"La retirada de numerosos autobuses de la circulación por parte de nuestra empresa está provocando que distintas líneas y servicios no se puedan realizar con normalidad, afectando directamente a las personas usuarias, que ven como sus desplazamientos se complican, tienen que soportar mayores tiempos de espera o, directamente, quedan sin el servicio previsto", señala la CIG en un comunicado.

Dos de las líneas más afectadas son la 1 y la 6, según ha confirmado esta mañana el concejal de Mobilidade, Xan Duro, que ha comparecido acompañado por el gerente de Tussa, José Ramón Mosquera, para explicar las medidas que han tomado.

"A empresa comezou a comunicar nos últimos días un número anormalmente alto de avarías, que comprometían o servizo nas condicións actuais", explicó Xan Duro.

Tussa realizó este martes una primera inspección en la que comprobó que en las cocheras de Amio había nueve autobuses estacionados con una avería de larga duración ("dos que tiñamos constancia"), mientras que otros dos estaban en la nave y rotulados según los criterios del nuevo contrato, por lo que no pueden estar puesto en servicio. Otros cuatro vehículos no estaban en cocheras ni cubriendo ninguna línea.

La firma realizó esta mañana una nueva inspección en la que localizó 10 buses averiados, cuatro con la nueva rotulación y otros tres adscritos al servicio que no estaban en cocheras ni prestando el servicio.

Xan Duro firmó el pasado el martes la apertura de diligencias previas, que podrían dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, y ultima un requerimiento para que la actual concesionaria adopte las medidas precisas para prestar el servicio. La compañía, además, deberá proporcionar información al ayuntamiento sobre el estado actual de la flota y sobre cómo garantizará el cumplimiento del contrato actual.

"Ningunha empresa concesionaria pode modificar unilateralmente as condicións do servizo como está a acontecer, con independencia das dificultades materiais ou organizativas que encontre", explicó el concejal de Mobilidade, que concretó que el hecho de que la actual concesionaria forme parte de la UTE que asumirá el contrato desde diciembre no la exime de las obligaciones actuales.

Duro señaló, además, que no todos los buses rotulados según el nuevo contrato que están en Amio forman parte de la flota actual; algunos son los nuevos que se incorporarán desde el 15 de diciembre para que el contrato comience con una flota provisional de 67 buses. Actualmente, el servicio tiene operativos 35 buses en vez de los 41 que debería.

Santiago, por tanto, tiene actualmente seis buses rotulados (o en proceso) parados que el concello exigirá que circulen, por lo que la concesionaria podría tener que disponer de nuevos vehículos para prestar el servicio hasta el 15 de diciembre. La empresa tiene operativos 41 vehículos y no 51 como al inicio del contrato porque esos 10 están estropeados y ya no pueden arreglarse ni es posible ponerlos a circular.

No adscritos

El concejal no adscrito Gonzalo Muiños se mostró crítico este viernes con las explicaciones dadas por el Gobierno local respecto a los retrasos y anulaciones de las frecuencias del bus urbano. Muiños asegura que lo ocurrido se debe a la falta de planificación y al escaso control en el cambio de servicio, por lo que llevará al próximo pleno una proposición para exigir información al respecto.

"Ya lo advertimos la semana pasada y, lejos de corregirse, la realidad nos vuelve a dar la razón. Que el Gobierno de Goretti Sanmartín intente justificar ahora los atrasos y la supresión de frecuencias hablando de 'varias averías' no se sostiene", señaló Muiños, que denunció que este fin de semana "no hubo ni un solo bus de reserva disponible".