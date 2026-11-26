Reunión de los representantes de los trabajadores del transporte urbano con la alcaldesa y el concejal de Mobilidade de Santiago. CIG

La CIG ha solicitado al Concello de Santiago que intermedie en el proceso de subrogación del nuevo contrato de bus urbano, ya que denuncia que hay trabajadores con derecho a mantener su puesto que están siendo despedidos. El sindicato, además, acusa a Monbus de intentar inducir el miedo entre la plantilla y de no disponer del suficiente número de conductores para prestar el servicio.

Así se lo trasladó el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y al concejal de Mobilidade, Xan Duro, en un encuentro en el que estuvo acompañado por Anxo Brao, uno de los trabajadores despedidos, e Inácio Pavón, responsable de transportes de la CIG de Compostela.

El sindicato les explicó a los representantes municipales que los despidos constituyen una persecución sindical "inaceptábel e de extrema gravidade ao terse orquestrado unha montaxe para darlle forma de sancións que os xustificase". La CIG presentó pruebas al respecto, aunque explicó que no las hará públicas hasta que se celebren los juicios.

Precisamente, en las demandas presentadas piden que se declaren nulos los despidos y una condena por vulneración de derechos fundamentales, que implicará en caso de ser estimada que la central sindical valore la posibilidad de solicitar que se apliquen las penalidades o mismo la extinción del contrato de esta operadora por vulneración grave de la legislación laboral.

Los representantes de la CIG también denunciaron una sucesión de incumplimientos y abusos laborales y acusaron a Monbus de intentar inducir el miedo en la plantilla de cara al nuevo contrato con estos despidos, así como de no proporcionar información sobre el proceso de subrogación.

Así, tras exponer todos estos puntos, el sindicato ha pedido al ayuntamiento que medie con la empresa tal y como se comprometió para conseguir que se readmita a los trabajadores despedidos y su reincorporación inmediata.

Falta de personal

Los pliegos del nuevo contrato del transporte urbano incluyen un listado con las personas trabajadoras que tienen derecho a la subrogación, así como la necesidad de contar con un plantel de 165 conductores y conductoras, cuando entre las diferentes empresas que están prestando actualmente el servicio no supera los 130.

"Monbus despide traballadores con experiencia ao tempo que non conta co persoal necesario para comezar o servizo", indica la CIG en un comunicado, en el que asegura que la empresa está trasladando a Santiago "varias ducias de traballadores" de otras firmas del grupo para poder dar inicio al contrato. Algo que ha definido como un "parche", ya que el personal solo estará aquí temporalmente.

La CIG también informó al ayuntamiento de que va a comenzar una campaña de información en las cabeceras de las líneas, una recogida de firmas y reuniones con las asociaciones vecinales para dar traslado de la gravedad de la situación y recabar su apoyo. En esta campaña, además de explicar los despidos, se hará hincapié especial en la presión y estrés laboral al que se ven sometidos los conductores y conductoras.

El sindicato, por último, ya ha advertido que si no se readmite a los trabajadores despedidos programará un calendario de movilización y explicación social que podría prolongarse, como mínimo, hasta la celebración de los juicios y que se podrían alargar aún más en el caso de haber recursos.