Los trabajos para reparar el socavón de la avenida de Barcelona en Santiago durarán al menos tres semanas

Los trabajos para reparar el gran socavón que se abrió ayer por la mañana en la avenida de Barcelona de Santiago de Compostela se prolongarán al menos durante tres semanas. Estas son las estimaciones de los técnicos que desde este martes analizan lo ocurrido en la vía, que permanece cortada en dirección al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).

El colapso estructural de un pozo de la red de pluviales situado a una profundidad de entre seis y siete metros provocó ayer a primera hora de la mañana un gran socavón que sorprendió a transeúntes y conductores. Precisamente, fue un particular el que dio la voz de alarma al 112 Galicia, que a su vez dio aviso a la Policía Local y a la Policía Nacional.

La concesionaria Veolia (Viaqua) comenzó ya en ese momento los primeros trabajos de emergencia en la zona, donde sigue debido a la complejidad de la actuación. Y es que son varios los servicios afectados, aunque los vecinos y empresas no han tenido problemas con la conexión eléctrica ni de telecomunicaciones.

El ayuntamiento, a través de un comunicado, ha explicado que UDF ya ha realizado el corte del suministro de media tensión en el tramo afectado para permitir que los operarios trabajen de forma segura en la excavación, mientras que la concesionaria de telecomunicaciones (R) está en contacto con la empresa suministradora para garantizar la continuidad del servicio.

Por la zona excavada, por otro lado, discurren varias canalizaciones de gas, por lo que se están tomando muchas precauciones al respecto.

La gran profundidad del socavón, la acumulación de agua (que exige equipos de bombeo de mayor potencia) y las lluvias persistentes desde ayer han obligado a instalar sistemas de entubación profunda y a abrir taludes más amplios para garantizar la seguridad de los operarios.

Al mismo tiempo, continúan las afectaciones al tráfico. El carril de subida de la avenida de Barcelona hacia el CHUS sigue cortado, mientras que el que va en sentido contrario está abierto a la circulación, aunque también podría sufrir cortes de forma parcial o total si es preciso para abrir los taludes de seguridad.

El Concello de Santiago estima que los trabajos se prolongarán un mínimo de tres semanas, aunque todo dependerá de la evolución meteorológica.

Las labores que se desarrollan en el área afectada son de una "notable dificultad técnica", ya que deben realizarse con las entubaciones instaladas: esto dificulta tanto acceder al punto del colapso como colocar los nuevos aros del pozo y entroncar las acometidas existentes.

Inundación en un garaje

La rotura de una tubería de agua, por otro lado, ha provocado la inundación de un garaje de la avenida de Vilagarcía, afectando a una decena de vehículos. Los propietarios de los coches se encontraron con esta situación a primera hora de hoy miércoles.

Efectivos de los Bomberos de Santiago se desplazaron hasta el lugar para achicar el agua. El garaje es comunitario y a él acceden vecinos de dos edificios de la avenida de Vilagarcía y también de otros de la avenida de Romero Donallo, según recoge Europa Press.