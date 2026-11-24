Un hombre acepta en Santiago de Compostela dos años de cárcel por agredir sexualmente a su expareja

Un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja en Santiago de Compostela ha aceptado dos años de prisión y pagarle una indemnización de 2.500 euros a la víctima por las lesiones que ha sufrido. Los hechos se produjeron en marzo de 2024 y el juicio se ha celebrado hoy martes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Las partes personadas en Sala, no obstante, han admitido la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel siempre y cuando el condenado no cometa ningún delito en el plazo de tres años y se someta a un programa de educación sexual.

Así lo había planteado la defensa y así lo han acordado el Ministerio Público, la acusación particular y el letrado del procesado, que reconoció los hechos. De esta forma, se ha pactado una rebaja de la condena, según recoge Europa Press.

El condenado, según la sentencia firme, tiene prohibido aproximarse a menos de 300 metros de la víctima y comunicarse con ella por cualquier medio durante cuatro años, además de cinco de libertad vigilada.