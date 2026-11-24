Un gran socavón obliga a desviar el tráfico de acceso al hospital de Santiago: afecta a unos 12 m2

Un gran socavón abierto en la avenida de Barcelona ha obligado a desviar el tráfico de uno de los principales accesos al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). Los coches sí pueden circular por el carril que va hacia Romero Donallo para salir del CHUS mientras los operarios desplazados trabajan para esclarecer las causas de lo ocurrido y solucionarlo lo antes posible.

Un particular llamó sobre las 06:10 horas al 112 Galicia para informar de que había un gran "agujero" en la vía, de unos "dos o tres metros de profundidad". Los servicios de emergencia movilizaron entonces a la Policía Local y a la Policía Nacional, que se desplazaron al lugar para cortar la vía por seguridad.

Una excavadora trabaja actualmente en la zona para retirar el asfalto y abrir el área afectada, de unos 12 metros cuadrados, con el objetivo de poder evaluar correctamente el alcance de los daños.

Fuentes municipales explican que una vez finalice este trabajo será posible conocer en qué medida ha afectado lo ocurrido y dar una estimación temporal de cuándo podría solucionarse la incidencia.

Las mismas fuentes añaden que se están coordinando con los distintos servicios afectados (luz, gas y electricidad) los trabajos que es necesario realizar en la zona. En todo caso, lo ocurrido no afecta a la red de abastecimiento ni a la de saneamiento.

La farola más próxima al agujero será retirada por motivos de seguridad, ya que se encuentra en la zona afectada.

Lo ocurrido ha sorprendido este martes tanto a los vecinos como a las personas que van al hospital por esta avenida, aunque todavía no han podido esclarecerse las causas. Una posibilidad apunta a las aguas pluviales, que podrían haber arrastrado tierra compactada en profundidad alrededor de un pozo principal de pluviales y provocando la caída de uno de los aros.