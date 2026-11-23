Un trabajador ha perdido la vida esta mañana en un aserradero de Outes después de que la máquina que reparaba le cayera encima. El accidente laboral se produjo este lunes sobre las 10:00 horas y sus compañeros lo liberaron rápidamente, pero ya había fallecido.

El 112 Galicia recibió el aviso de lo ocurrido poco después de las 10:00 horas. La víctima estaba arreglando una máquina en un aserradero de la parroquia de Entíns cuando esta cedió y le cayó encima, causándole la muerte pese a los esfuerzos de sus compañeros por liberarlo.

Así lo confirmaron los agentes de la Policía Local de Outes, que acudieron al lugar de los hechos alertados por el 112 Galicia. Profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los miembros del GES de Noia, los Bomberos de Boiro y una patrulla de la Guardia Civil también se desplazaron hasta el aserradero, aunque no fue posible hacer nada por salvarle la vida al hombre.

El 112, por otro lado, ha solicitado la colaboración del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) del Colexio de Psicólogos de Galicia para ofrecer atención psicológica especializada tanto a la familia como a los compañeros de trabajo de la víctima.