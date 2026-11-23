Seis centros educativos de Santiago de Compostela recibieron el miércoles de la semana pasada falsos avisos de bomba. Cuatro días después, la aparición de una mochila abandonada obligó a cortar el tráfico en la zona de la avenida de Lugo, junto a la rotonda de O Hórreo, hasta que efectivos de la Policía Nacional confirmaron que no había riesgo alguno.

El 112 Galicia recibió el aviso de un particular sobre las 13:40 horas del domingo. El alertante informó de que la mochila estaba en una zona de matorrales cercana a la Estación Intermodal de Santiago, por lo que se dio aviso tanto a la Policía Nacional como a la Policía Local y se activó un dispositivo para garantizar la seguridad de viajeros y compostelanos.

Los agentes movilizados realizaron las actuaciones pertinentes, y los Tedax desplazados pudieron comprobar que el objeto no implicaba riesgo alguno. Así, fuentes municipales confirman que a las 16:09 horas la situación recuperó la normalidad.

El aviso obligó a cortar el tráfico en la zona, dificultando tanto el tránsito de vehículos como el de peatones en un punto por el que pasan numerosos viajeros que llegan o parten de la capital gallega en bus o en tren.

En las inmediaciones, bares como el Cantón tuvieron que ser desalojados. "Vino la Policía y empezó a acordonar. Quitaron la terraza y movieron a las personas que había allí, y después nos indicaron que había que desalojar. Fue todo sin problema, desalojamos el bar con calma", explica el propietario del local, Aldo Sierra.

"En un primer momento nos indicaron que entrásemos dentro y más tarde, que desalojásemos el establecimiento. Todo fue bien, sin ningún inconveniente. La Policía fue muy educada", añade Sierra, que añade que en su caso no volvieron a abrir la cafetería tras el desalojo aunque los agentes los informaron cuando era seguro retomar la actividad.

El responsable del Café Bar Cantón explica que cuando él pasó por la mañana por la zona no vio nada extraño y que se enteraron de lo que ocurría cuando los policías ordenaron el desalojo de la terraza. "En Santiago se ven muchas mochilas. Ver una aparcada... No se sabe si es de la persona que está unos pasos más adelante hablando por teléfono o fumando... Es algo de lo que no estás pendiente", concluye Sierra.

Amenazas de bomba en colegios

El incidente de este domingo se produjo cuatro días después de que seis centros educativos de la ciudad recibiesen falsas amenazas por bomba. El Xelmírez II y el San Clemente desalojaron las instalaciones y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional durante el mediodía para descartar que hubiese riesgo para el profesorado y el alumnado.

Horas después, otros cuatro colegios notificaron haber recibido el mismo correo: Rosalía, Fontiñas, Lamas de Abade y Sar. Otros centros del área que se vieron afectados por el aviso fueron el de A Baña, que desalojó, y el IES de Brión, que recibió el mensaje en la carpeta de Spam e informó de lo ocurrido a las familias mediante Abalar.