Dos personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario este sábado por una posible intoxicación por gas en una vivienda de O Carral, en la parroquia de Rial, en el municipio coruñés de Val do Dubra. El suceso se produjo a primera hora de la mañana, después de que una mujer comenzase a presentar dificultades para respirar en el interior del domicilio.

El 112 Galicia recibió el aviso de un particular pasadas las 07:00 horas. Según la información facilitada por el servicio de emergencias, en la vivienda había un brasero, por lo que se alertó de la posibilidad de que las personas que se encontraban en el inmueble hubiesen sufrido una intoxicación por inhalación de gases.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, los Bomberos de Santa Comba y voluntarios de Protección Civil de Val do Dubra. También fueron informados los técnicos de la empresa suministradora del gas para comprobar las posibles causas del incidente.

Finalmente, los servicios de emergencias confirmaron el traslado de dos personas al hospital para recibir atención sanitaria. Por su parte, los bomberos señalaron que, a su llegada, las ventanas de la vivienda ya estaban abiertas y que las mediciones realizadas en el interior dieron resultado negativo.

Los efectivos concluyeron que ya no existía peligro en el domicilio. Pese a ello, las dos personas fueron evacuadas al hospital para ser atendidas tras el episodio.