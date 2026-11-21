La Policía Nacional investiga el atraco a una tienda de alimentación de Santiago de Compostela en el que dos personas encapuchadas y armadas se llevaron entre 200 y 300 euros de la caja registradora. El asalto se produjo durante la noche del pasado jueves 19 de noviembre, cuando los dos individuos accedieron al establecimiento y amenazaron con armas a las personas que se encontraban en su interior.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 23:15 horas. Según informa Europa Press, uno de los asaltantes portaba un arma blanca, mientras que el otro llevaba un arma de fuego o una simulada, de acuerdo con el relato policial. Ambos actuaron con el rostro cubierto y consiguieron hacerse con el dinero antes de abandonar el local.

La cantidad sustraída se sitúa entre los 200 y los 300 euros, según las primeras informaciones recabadas sobre el suceso. La Policía Nacional de Santiago se hizo cargo de las actuaciones y mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del atraco e identificar a los responsables.

Por el momento, no se ha producido ninguna detención relacionada con estos hechos. Los agentes continúan con las pesquisas para determinar la identidad de los dos encapuchados y tratar de localizarles.