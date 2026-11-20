La Maker Faire Galicia ha puesto este viernes el punto final a su duodécima edición con una jornada dedicada a los oficios tradicionales y su conexión con las nuevas tecnologías. La Casa das Máquinas de Santiago de Compostela se convirtió durante toda la mañana en un espacio de experimentación y aprendizaje en el que participaron estudiantes de colegios, institutos y centros de Formación Profesional llegados de distintos puntos de Galicia.

La iniciativa, que busca acercar los oficios a las nuevas generaciones, reunió a profesionales de diferentes disciplinas, creadores y proyectos innovadores. La programación incluyó talleres prácticos, charlas y exposiciones en las que los asistentes pudieron conocer distintas técnicas artesanales y descubrir cómo se pueden combinar con herramientas actuales.

La inauguración contó con la presencia del director xeral de Comercio y Consumo de la Xunta, Gabriel Alén Castro; la concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud de Santiago, María Rozas, y el cofundador de la Maker Faire Galicia, Marcos Saavedra. Durante el acto destacaron la importancia de incorporar talento joven al sector artesanal y de mantener vivos los oficios mediante su adaptación a los nuevos tiempos.

Los oficios miran al futuro

Uno de los ejes de esta última jornada fue el intercambio de experiencias entre profesionales con trayectorias muy diferentes. Entre los participantes estuvieron Alberto Lista y Jonatan Sarachaga, ganadores del Premio Artesanía de Galicia 2025 con su proyecto Nemein, que defendieron la colaboración, la formación continua y la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de creación.

También compartieron sus experiencias Cristina Velasco, de Anaquiños de Papel; Belén Martínez, de Casa Atlântica, y José Luis Torres, de Taller Triscal. Este último presentó su Casa Caracola y explicó su particular método de bioconstrucción, una propuesta que permitió abordar las posibilidades de las técnicas alternativas en el ámbito de la construcción y la vivienda.

La programación dio espacio asimismo a iniciativas más recientes, como O Cestín do Furón, impulsado por Sara y Efrén, y al proyecto Territorios Productivos, desarrollado entre Fab Lab Barcelona y Os Casares, que busca conectar la creación contemporánea con el conocimiento artesanal y el territorio.

Uno de los momentos más destacados llegó con la intervención de José Barril, escayolista con más de medio siglo de experiencia profesional. Sus anécdotas y vivencias trabajando en distintos países europeos despertaron el interés de los estudiantes, a quienes trasladó la importancia de la voluntad y la constancia para aprender un oficio. "O máis importante nesta vida é ter vontade. Se tes vontade, podes facer o que queiras", les dijo.

Aprender haciendo

La participación de los más jóvenes fue una de las señas de identidad de la jornada. Los talleres habían agotado todas sus plazas una semana antes de la celebración y permitieron a los estudiantes trabajar directamente con materiales, herramientas y diferentes técnicas creativas.

Los participantes aprendieron a personalizar libretas mediante estampación con Sandra, de Amor ó Teu, y descubrieron la monoimpresión sobre barro de la mano de Susana Anta. También pudieron elaborar impresiones inspiradas en el litoral con el colectivo A Casa Rodante y acercarse a la encuadernación japonesa con Peixesapop.

Por su parte, VermisLAB propuso una actividad en la que se combinaron artesanía y fabricación digital mediante la impresión 3D sobre tejidos. Estas experiencias permitieron mostrar cómo los procedimientos tradicionales pueden convivir con nuevas herramientas y abrir posibilidades profesionales a las próximas generaciones.

El espacio de exposición reunió además 16 proyectos que mostraron distintas formas de reinterpretar los oficios y experimentar con materiales y técnicas. La colaboración entre los participantes y su disposición para compartir conocimientos con los estudiantes fueron otros de los aspectos destacados de esta edición.

Convertir objetos en música

La música también tuvo su espacio en la programación. Alrededor de las 13:30 horas, el músico y multiinstrumentista Xavi Lozano sorprendió a los asistentes con una actuación en la que transformó objetos cotidianos en instrumentos musicales.

Reconocido internacionalmente por su capacidad para encontrar posibilidades sonoras en elementos inesperados, Lozano ofreció una demostración de creatividad y experimentación. El artista también es conocido por su colaboración con Amaia, a quien preparó para su popular actuación en el formato Tiny Desk.

Aurarte, primer premio

La jornada terminó con la entrega de los premios del público a los proyectos participantes. Aurarte, la iniciativa personal de Claudia Núñez, consiguió el primer puesto gracias a sus joyas elaboradas con materiales de desecho procedentes del mar, una propuesta que combina artesanía, creatividad y aprovechamiento de recursos.

El segundo premio fue para Artesanía Agustín, de Agustín Villar, que llamó la atención de los visitantes con sus creaciones en madera. Entre las piezas expuestas destacó una réplica de una Vespa realizada con este material.

El tercer puesto estuvo compartido por primera vez en la historia de la Xornada dos Oficios. Uno de los reconocimientos recayó en Nekojitanee Illustrations, por su trabajo con pigmentos naturales y la experimentación con distintos materiales, mientras que el otro fue para el IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, por una tabla de surf elaborada en colaboración con otros creadores vinculados a la iniciativa, entre ellos Camiño do Río Surfboards.

Después de la entrega de premios, los participantes compartieron una comida de networking para intercambiar experiencias y explorar posibles colaboraciones. Con este encuentro, la Maker Faire Galicia cerró su duodécima edición, en la que volvió a reivindicar que los oficios tradicionales pueden encontrar nuevas oportunidades de desarrollo a través de la innovación y el contacto entre generaciones.