Una veintena de estudiantes se han concentrado este viernes a las 12:00 horas en Santiago de Compostela, sumándose a la jornada de huelga convocada a nivel europeo en defensa de la enseñanza pública y contra el militarismo. La movilización secundada en la capital gallega ha tenido réplicas en otras tres ciudades de Galicia: A Coruña, Ferrol y Vigo.

Los jóvenes participantes han coreado consignas como 'OTAN no, bases fuera'; 'Presupuestos militares para escuelas y hospitales'; 'Educación pública y de calidad' e 'Israel asesina Europa patrocina'. El paro, convocado por organizaciones juveniles de Francia, Alemania, Italia, Grecia, Gran Bretaña y España, busca denunciar el "deterioro" de institutos y universidades públicas frente a "las subvenciones otorgadas a la enseñanza privada".

El militante de Esquerda Revolucionaria y del Sindicato de Estudantes Pablo Martínez ha calificado de "injusticia" el incremento del presupuesto militar. Martínez ha asegurado que se trata del "más alto de la historia" en España mientras existen "muchos institutos y universidades que se están cayendo a cachos por falta de recursos".

La protesta en Santiago ha contado también con la presencia de integrantes de Erguer Estudantes de Galiza, que repartieron su propio material informativo sin manifestarse de forma conjunta con la organización convocante.

Aldán Lugrís Fernández (Erguer) ha explicado que acudían de manera "crítica" por ser "muy contrarios" al Sindicato de Estudantes, al que ha definido como una estructura de carácter "españolista" y con "muy poca" capacidad de movilización en la comunidad.

Pese a descartar la coordinación orgánica, Lugrís ha respaldado la "legitimidad" de la convocatoria en su denuncia contra "el imperialismo y el militarismo", según recoge Europa Press.