Un incendio calcina una clínica dental de Santiago esta madrugada: hubo una fuerte explosión

Un incendio ha calcinado una clínica dental de Vite, en Santiago de Compostela, esta madrugada. El negocio sufrió cuantiosos daños materiales, según confirmaron los bomberos desplazados al 112 Galicia, que recibió el aviso de lo ocurrido sobre las 01:30 horas.

Varios particulares dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia esta madrugada. En su llamada, los alertantes aseguraban que habían escuchado una explosión y que un bajo comercial de la avenida Castelao estaba ardiendo.

El 112 Galicia dio aviso a los bomberos de Santiago, a la Policía Local y a la Policía Nacional. Los bomberos desplazados no pudieron determinar la causa exacta del incendio, pero descartaron que se tratase del gas. Los efectivos desplazados confirmaron que se habían producido cuantiosos daños materiales.

La Policía Local, por su parte, desalojó tanto el edificio del bajo en el que se produjo el incendio como los dos contiguos. Fuentes sanitarias han confirmado que una persona precisó asistencia sanitaria y que ya ha recibido el alta.

Los trabajos de extinción terminaron sobre las 02:30 horas y los bomberos sacaron del local cuatro bombonas de gas, dos de butano, una de propano y una de oxígeno.