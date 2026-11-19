La Guardia Civil también ha detenido a un varón por robar en establecimientos de hostelería y un delito de hurto en el interior de un vehículo en Noia Te puede interesar: Alumnos de A Coruña salen de sus colegios con lo puesto tras las amenazas de bomba: "Las cosas quedan dentro hasta mañana"

Detienen a dos personas por un robo con fuerza en un tanatorio de Dodro (A Coruña)

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Noia, especializado en la investigación de delitos cometidos en el ámbito rural, detuvo el pasado 13 de noviembre a dos varones, de 43 y 19 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Los hechos investigados se produjeron el pasado 20 de octubre en una instalación situada en el término municipal de Dodro (A Coruña), donde los presuntos autores habrían accedido al interior tras forzar una de las puertas de acceso.

Una vez dentro, supuestamente sustrajeron cableado de cobre perteneciente a la instalación eléctrica, así como seis cafeteras.

Tras las gestiones de investigación realizadas por el Equipo ROCA, se logró identificar a los presuntos responsables de los hechos, procediéndose a su detención el pasado 13 de noviembre.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que entiende de la causa el Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Padrón (A Coruña).

Robos en hostelería

La Guardia Civil del Puesto de Noia, también detuvo el pasado 13 de noviembre a un varón de 51 años de edad, vecino de la localidad, como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en establecimientos de hostelería y un delito de hurto en el interior de un vehículo.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 11 al 12 de noviembre en el casco urbano de Noia. En concreto, se produjeron dos robos con fuerza en sendos establecimientos hosteleros y un hurto en el interior de un turismo estacionado en la vía pública.

Los responsables de los establecimientos afectados presentaron las correspondientes denuncias durante la mañana del día 12, tras comprobar los daños ocasionados y la sustracción de dinero en efectivo, así como de diversos productos de alimentación y bebidas. El valor total de los efectos sustraídos se estima en aproximadamente 900 euros en metálico, además de los productos mencionados.

Tras tener conocimiento de los hechos, una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de Noia se hizo cargo de las primeras actuaciones. El trabajo policial desarrollado, junto con la colaboración ciudadana y las posteriores gestiones de investigación, permitió identificar rápidamente al presunto responsable de los tres hechos delictivos.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana, cuya aportación resulta fundamental para el esclarecimiento de hechos delictivos, y recuerda la importancia de comunicar cualquier información que pueda resultar de interés para la seguridad ciudadana a través del teléfono 062 o de la aplicación AlertCops.