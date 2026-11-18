Registran más de 1.000 firmas para solicitar que la Avenida Juan Carlos I de Santiago pase a denominarse Avenida de Gaza. Europa Press

Reúnen más de 1.000 firmas para que la Avenida Juan Carlos I de Santiago se llame Avenida de Gaza

Colectivos y plataformas en apoyo a Palestina registraron hoy miércoles en Santiago de Compostela más de 1.000 firmas para solicitar que la Avenida Juan Carlos I pase a denominarse Avenida de Gaza. El objetivo, han señalado los promotores de la iniciativa, es "recoger la solidaridad de Compostela con el pueblo palestino" y retirar este reconocimiento público al rey emérito.

Las firmas serán entregadas posteriormente a los grupos políticos municipales para que vean el "amplio respaldo social" de la propuesta, así como para pedirles que inicien los trámites necesarios para hacer que el cambio de nombre sea una realidad, según recoge Europa Press.

La iniciativa cuenta con el apoyo de una amplia representación de colectivos y organizaciones sociales, entre los que se encuentran el Foro Galego de Inmigración, BDS Galicia, Global Sumud Flotilla, GalizaxPalestina, el Comité Galego do PCE/PCE (m-l) y Podemos Compostela, entre otros.

Miguel Fernández, que habló en representación de Compostela por Palestina, hizo referencia al "simbolismo" de este cambio de nombre: "Aunque ahora Gaza ya no está en las portadas de los periódicos, el problema sigue estando ahí".

"Todos sabemos que cuando quitamos el foco y la prensa quita el foco de un lugar se suelen cometer muchas más atrocidades... No queremos que el genocidio en Gaza se olvide", añadió Fernández.

Por parte de la Plataforma Antifascista y Republicana, Álvaro Torres criticó que una ciudad como Santiago, "que siempre tuvo valores democráticos", tenga una calle dedicada al rey emérito, al que ha acusado de "jurar lealtad al régimen franquista en el año 69" y al que ha afeado "la falta de transparencia en el tema económico".